Winterberg: Entdecken Sie 18 einzigartige Hütten und Almen

Winterberg. Hütten im Sauerland: Winterberg ist das Ski- und Wanderparadies Nummer Eins der Region. Après-Ski oder Sonnenterrasse – hier kommt Ihr Überblick.

Zeit für eine Pause von der Piste?

Hunderte Skifahrer, Snowboarder, Wanderer und Mountainbiker besuchen das malerische Winterberg im Sauerland jährlich

Zahlreiche Hütten und Almen bieten Rastmöglichkeiten

Von Après-Ski mit hunderten Leuten übers gemütliche Häuschen - hier kommt unsere Übersicht mit Öffnungszeiten und Adressen

Wo sind Winterbergs Hütten und Almen, welche von ihnen können Besucher mieten, wo gibt es Partys, wo Ruhe und Entspannung? Wir haben Einkehrmöglichkeiten im Ski- und Wanderparadies Winterberg zusammengestellt, die Sauerländer Charme und atemberaubende Ausblicke bieten. Es handelt sich hierbei um Tipps der Redaktion, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Tipps sind willkommen.

Schneewittchenhaus: Entspannung und Genuss im Winterberger Trailpark

Nach einem Trailpark-Abenteuer mit dem Fahrrad oder einer Wanderung auf dem Rothaarsteig: Im Schneewittchenhaus wartet nach einem ereignisreichen Tag die Sonnenterrasse. Zum Entspannen, zum Durchatmen oder für ein Erfrischungsgetränk – mit herrlicher Aussicht über die weite Landschaft.

Im Inneren lädt ein trendig-rustikale Ambiente zum Verweilen ein, auf der Speisekarte stehen regionale Speisen, modern interpretiert. Eine Besonderheit: Belgische Waffeln nach klassischem Rezept. Und auch Winterberger Landbier steht auf dem Menü. Charme pur strahlen auch die Sitzecken mit ihren kreativen Namen aus. Neben einer gemütlichen Kaminstube gibt es Erker wie das Schneewittchenzimmer, die Waldstube oder die Zwergenmine.

>>> Lesen Sie auch: Rasen auf dem Dach: Christoph Klante zeigt, wie klimaneutral das Schneewittchenhaus in Winterberg ist. <<<

Haus Schneewittchen Winterberg Foto: Privat / WP

Adresse: Am Waltenberg 119, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten bei Skibetrieb: Täglich von 08:00 bis 18:30 Uhr Weitere Infos: https://www.wiesenwirt.de/schneewittchenhaus/



Möppi’s Hütte oder Skihütte Poppenberg – perfekt für Après-Ski und Sommerpartys

Bis zu 900 Menschen können in der größten Erlebnisgastronomie der Stadt Winterberg feiern: „Möppi’s Hütte“ ist definitiv einer der beliebtesten Après-Ski-Treffpunkte im Sauerland, hier machen die Gäste die Nacht zum Tag. Über drei Etagen erstreckt sich die Location unterhalb der Skihänge Poppenberg I und II.

Ein Highlight: Der „Biergarten-Beach“. Lounge-Möbel sorgen für Urlaubsgefühle, im Sommer, wie im Winter. In der Hütte trifft uriges Ambiente auf ein Stück Modernität. An der Bar gibt’s Sprit fürs ausgelassene Feiern, aber auch das Kulinarische kommt hier nicht zu kurz.

Bei Flutlicht und im leichten Schneetreiben fahren Wintersportler die Piste Poppenberg an Möppi´s Hütte (Skihütte Poppenberg) herunter. Nach Einbruch der Dunkelheit werden an einigen der Pisten in Winterberg am Samstag, 26. Januar 2013, die Flutlichter angeworfen um die Strecke für die Wintersportler zu beleuchten. Nach der Abfahrt treffen sich viele der Skifahrer noch in den wenigen Hütten um zu feiern oder sich zu unterhalten. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool Foto: Dirk Bauer / WAZ FotoPool

Adresse: In der Büre 32, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Di. - So. 12:00 bis 22:00 Uhr, Küche bis 21:00 Uhr

Öffnungszeiten bei Skibetrieb: Ganztägig

Weitere Infos: https://www.bei-moeppi.de/winter/

Nordhang Jause: Urige Blockhütte unterhalb des Kahlen Asten

Für die „Jause zwischendurch“: Die Nordhang Jause – eine gemütliche Blockhütte mit Holzverkleidung – liegt direkt am Fuße des Kahlen Asten am Skilift Nummer 13. Doch nicht nur die Wintersportler kehren hier regelmäßig ein, auch Wanderer Biker kommen in großen Gruppen für die „Jause zwischendurch“.

Durch ihre zentrale Lage an den Hauptwanderwegen und Bushaltestelle wie Parkplätzen lässt sie sich leicht erreichen. Gut bürgerliche Küche steht auf dem Menü, eine Sonnenterrasse darf auch hier nicht fehlen. Ob gemütliche Almhüttenatmosphäre, Après-Ski-Party oder selbst Anmieten und feiern – hier gibt es für jeden Gast etwas Passendes.

>>> Lesen Sie auch: Nordhang Jause mit neuem Konzept: „Sowas fehlt in Winterberg“ <<<

Timo Brune hat sich in Winterberg mit der Nordhangjause einen Traum erfüllt. Hier trifft Gemütlichkeit auf leckere Speisen zu moderaten Preisen Foto: Benedikt Schülter / WP

Adresse: In der Renau 11, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Mo. – Do. 11:00Uhr – 19:00Uhr, Fr. – Sa. 11:00Uhr – 22:00Uhr, So. 11:00Uhr – 19:00Uhr, Ruhetag: Dienstag und Mittwoch

Weitere Infos: https://www.nordhangjause.de/

Panorama Café-Restaurant: Genuss für alle Sinne vor Bergkulisse des Sauerlands

Wer Abenteuer und Entspannung an einem einzigen Ort sucht, könnte im Panorama Café-Restaurant am Erlebnisberg Kappe richtig sein: Der atemberaubende Blick fällt nicht nur auf die majestätischen Berge des Sauerlands, sondern auch über das Ski- beziehungsweise Mountainbike-Gebiet am Hang.

Ein Plus für Kinder: Zwei Spielecken und – noch viel besser – zwei Zwergkaninchen auf der Terrasse. Für den kleinen bis zum großen Hunger ist zusätzlich gesorgt, ob zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen. Und wenn die Füße kalt werden, wärmt sie ein Kamin in gemütlicher Atmosphäre auch wieder auf.

>>> Auch interessant: Direkt am Panorama Café-Restaurant: Mountainbike-Paradies wächst über Grenzen des Sauerlands <<<

Die Panorama Erlebnis Brücke lockt mit herrlichen Ausblicken auf das Land der 1000 Berge. Foto: WTW

Adresse: Kappe 2d, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Mo - Do So: 09:00 - 20:00 Uhr, Fr - Sa, Feiertage: 09:00 - 21:00 Uhr

Weitere Infos: https://restaurant-cafe.panorama-winterberg.de/

Quick’s Skihütte: Wintersportvergnügen in Winterbergs gemütlicher Hütte

Für alle, die die Skipisten unter Flutlicht erobern, oder die, die einen Spaziergang durch die bezaubernde Winterlandschaft wagen, gibt es Quick’s Skihütte. Direkt bei den Anfängerliften am Herrloh, dem Rodellift und dem Flutlichthang liegt das große Gelände. Es warten heiße Getränke und leckere Menüs.

Also: Wer eine kurze Verschnaufpause braucht, ist nach der Stärkung bei Quick sicher wieder bereit fürs Skiliftkarussell und die berauschende Abfahrt.

Luftbild, Förderband an der Talstation QuickJet Bergstation, Quick's Skihütte, Winterberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Adresse: In der Büre 42, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten bei Skibetrieb: Mo. - So. 9:00 - 16:30 Uhr, bei Flutlicht bis 21:30 Uhr

Weitere Infos: https://www.quicks-winterberg.de/index.html

„Die Schanze“: Wo Skispringer in die Lüfte fliegen

Der Name verrät’s eigentlich schon: Mit direktem Blick auf die St. Georg-Sprungschanze hat vor nicht allzu langer Zeit die neue Hütte „Die Schanze“ ihre Türen für jedermann geöffnet. Herzhaftes und Süßes im Streetfood-Stil steht auf der Karte.

734 Meter über dem Meeresspiegel liegt die Sonnenterrasse – im Winter reicht der Blick bis zum Kahlen Asten und über ganz Winterberg. Und zwischen selbst gebackenem Kuchen und trendigen Waffeln darf auch die klassische Küche nicht fehlen. Auch, wenn sie ganz modern interpretiert wird.

>>> Lesen Sie auch: So sieht es im neuen Lokal „Die Schanze“ aus <<<

Die Schanze in Winterberg ist das neue Ausflugsziel am Wahrzeichen des Tourismusortes. Foto: Privat / WP

Adresse: Herrlohweg 100, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Täglich von 11-19 Uhr (Dienstag Ruhetag)

Weitere Infos: https://www.wiesenwirt.de/die-schanze/

Alm Salettl: Der Party-Hotspot für alle Jahreszeiten

„Schirmchenbar“ hieß das „Alm Salettl“ früher mal, das ist Geschichte. Was sich nicht verändert hat? Das Après-Ski-Feeling – selbst ohne Schnee. Die Location darf sich dabei einzigartig nennen: Eine Rondellbar und ein Cabriodach, das mit einem Knopfdruck verschwindet, machen das Alm Salettl zu einem ganz besonderen Plätzchen.

Feierwütige können sich hier ab 10 Uhr austoben, bei Flutlicht öffnet die Bar bis Mitternacht (oder bis zur Verlängerung). Zwischen Panoramablick über die Skipiste und Party pur ist gute Laune garantiert. Ein Hinweis vom Betreiber: „Beachtet den Frischluft-Alarm“. Was das heißt? Wenn die Sonne scheint, wird spontan das Dach zurückgefahren – dann ist erstmal richtig Party.

Übrigens: Der Begriff „Salettl“ stammt aus dem Italienischen und bedeutet „Säälchen“. In Österreich und Bayern werden damit offene Pavillons und Gartenhäuser bezeichnet.

>>> Damals noch Schirmchenbar: Beim Aprés Ski in Winterberg tobt der Bär <<<

Apres Ski Partystimmung in der Schirmchenbar des Wiesenwirt auf der Piste an der Remmeswiese in Winterberg. Nach Einbruch der Dunkelheit werden an einigen der Pisten in Winterberg am Samstag, 26. Januar 2013, die Flutlichter angeworfen um die Strecke für die Wintersportler zu beleuchten. Nach der Abfahrt treffen sich viele der Skifahrer noch in den wenigen Hütten um zu feiern oder sich zu unterhalten. Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool Foto: Dirk Bauer / WAZ FotoPool

Adresse: Remmeswiese 10, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten bei Skibetrieb: Täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr, bei Flutlicht bis 24:00 Uhr

Weitere Infos: https://www.wiesenwirt.de/alm-salettl/

Die Clemensberghütte: Ein Paradies für Aktivurlauber und Genießer

Nicht unbedingt der Anlaufpunkt für Skifahrer, dafür ideal für Wanderer, Mountainbiker und Naturliebhaber: Die Clemensberghütte. Die Einkehr verspricht nach einem langen Tag an der frischen Luft Erholung und einen vollen Bauch. Saisonale Gerichte sind ganzjährig an der Tagesordnung, von klassischer Currywurst über herzhaftes Schnitzel, Käsespätzle bis hin zu Folienkartoffeln ist für Fleischliebhaber wie Vegetarier etwas dabei.

Der Blick von der Hütte am ehemaligen Skilift schweift übers Hilletal mit seinen Dächern – abermals ein Märchenpanorama. Auf 640 Meter überm Meeresspiegel und genau zwischen Winterberg (sieben Kilometer) und Willingen (sieben Kilometer) liegt die urige Hütte. Perfekt für die Mittagspause oder abendliche Einkehr.

Adresse: Hildfelderstraße 70, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag: 12:30 Uhr bis 20:30 Uhr, Samstag und Sonntag: ab 11 Uhr, Ruhetag: Dienstag

Weitere Infos: https://www.clemensberghuette.de/

Bremberg-Klause: Winterberger Freunde leiten erfolgreichen Betrieb

Die zwei Freunde Simon Cramer und Guido Raeggel sind mittlerweile seit fast fünf Jahren in der Bremberg-Klause. Das gemütliche Lokal sprüht mit seiner hellen Holzoptik Wärme aus, ein Bullerofen steigert den Wohlfühlfaktor zusätzlich.

Gemeinsam mit Familie und Team leiten die zwei jungen Männer die Gastronomie, die ihr Augenmerk auf regionales Essen legt. Aber nicht nur das: Auch mieten können Gäste die Hütte, für Hochzeit, Geburtstag oder um einfach mal das Leben zu feiern. Das Plus, das die Zwei mitbringen: Sie sorgen fürs ganze Drumherum – das Netzwerk bringen sie mit.

Guido Raeggel betreibt die Brembergklause in Winterberg. Foto: Steffi Rost

Adresse: Am Waltenberg 99, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Täglich von 09:00 bis 23:00 Uhr

Webseite: https://www.bremberg-klause.de/

Skihütte Rauher Busch: Wohlfühloase für Skifahrer und Genießer

Vorne hell, hinten dunkel – oder so in der Art zumindest: Die Skihütte „Rauher Busch“, direkt am Campingplatz Hochsauerland, setzt auf ein Selbstbedienungsbüfett plus Tagesangebot. Während der vordere Bereich hell und modern von Licht durchflutet wird, erreicht man weiter hinten den „Stall“. In diesem urigen Teil der Skihütte finden auch größere Gruppen Platz. Bei Kaminromantik, versteht sich.

Adresse: Remmeswiese 10, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten bei Skibetrieb: täglich von 09:00 - 17:30 / Küche bis 16:30, Flutlichtabende am Dienstag und Freitag bis 23:00 / Küche bis 22:00

Weitere Infos: https://www.wiesenwirt.de/rauher-busch/

Gemütlichkeit und Familienfreude an der Ruhrquellenhütte

Ob entspannte Rast, gemütlicher Familienausflug oder große Party: Die Ruhrquellenhütte eignet sich. Während die Kiddies auf dem Spielplatz toben, bietet eine große Terrasse den Eltern die Möglichkeit, die Sonne zu genießen und die Hüttenkarte zu durchstöbern.

Perfekt für Wanderer oder Mountainbiker liegt die Ruhrquellenhütte mitten in den malerischen Bergen. Und direkt gegenüber finden die größten Abenteurer auch die Mountaincarts, eine Mischung aus Karts und Mountainbikes, die Groß und Klein rasant durch den Wald sausen lassen.

>>> Auch interessant: Winterberg: Wo die Ruhr ihren Anfang nimmt <<<

Adresse: Haarfelder Straße 101, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 18 Uhr, Ruhetag: Dienstag

Weitere Infos: https://www.ruhrquelle.com/winter/

Brabander Skihütte: Vielseitig von Nutzen

Direkt neben dem Hotel Brabander befindet sich die Brabander Skihütte – die sich im Laufe der Jahre zu einer beliebten Veranstaltungslocation gemausert hat. An sechs Nächten in der Woche können Schneeliebhaber feiern, was das Zeug hält.

Außer Après-Ski-Partys organisiert das Team auch Liveauftritte an musikalischen Wochenenden. Doch das Highlight sind eindeutig die Après-Ski-2.0-Feiern, wie das Hüttenteam es selbst nennt. Ab 21 Uhr steht DJ Danny Meurs dann auf der Bühne. Und wer auch nach dem Rausschmeißer noch nicht fertig mit der Party ist, für den warten Taxen, die ihn in die Innenstadt Winterbergs bringen. Und da kann es dann wirklich weitergehen, bis die Wolke wieder lila sind.

>>> Auch interessant: Jubel im Raum Winterberg über Sensationswetter <<<

Beim Rundgang stellt Danny Meurs der Ministerin auch die Gruppenreisen vor, die der Brabander zu Events in der eigenen Skihütte anbietet. (Foto: Becker/IHK) Foto: Becker/IHK

Adresse: Am Waltenberg 69, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 11.00 bis 18.30 Uhr + 21.00 - 00.00 Uhr, Montag: 11.00 bis 18.30 Uhr

Weitere Infos: https://brabander.de/skihuette

Die Biker’s Herrloh Hütte – Genuss fürs ganze Jahr

Hausgemachte Speisen und sogenannte „Biker-Klassiker“: Die Herrloher Hütte in Winterberg versorgt ihre Gäste das ganze Jahr über mit allem, was dazu gehört. Beim Blick auf die St.-Georg-Sprungschanze gibt’s Kuchen, frisch gezapftes Bier und Kaffeespezialitäten. Hier auch mit dabei: Eine große Terrasse, auf der bei strahlendem Sonnenschein Schirme ein schattiges Plätzchen bieten.

Adresse: Am Waltenberg 67a, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Mo., Mi. - So. 11:00 bis 18:00 Uhr (Dienstags geschlossen)

Weitere Infos: https://www.bikers-huette-winterberg.de/

Dorf Alm Winterberg: Ein Genusserlebnis in Tiroler Atmosphäre

Tiroler Spezialitäten, Burger, Steaks, erfrischende Salate und Bierbegleiter – auf der Dorf Alm wird sicher jeder fündig. Die Leidenschaft für gutes Essen schreiben sich die Betreiber auf die Fahne, die Zutaten sind (möglichst) regional, die Speisen hausgemacht.

Auch hier ist es möglich, die Hütte für die private Feier zu mieten: Etwa 90 Leute finden hier Platz, das Team versorgt die Veranstalter auf Wunsch zusätzlich mit Live-Musik, Buffetvorschlägen und DJ.

>>> Lesen Sie auch: Das hat die Dorf-Alm mit dem Muh’ve In vor <<<

Dorf Alm in Winterberg Foto: Joachim Aue / WP

Adresse: Am Waltenberg 35, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Täglich 10 - 23 Uhr

Weitere Infos: https://www.dorf-alm-winterberg.de/

Bobhaus: Gastfreundschaft und Kulinarik im Mittelpunkt

Bis zu 180 Gäste finden im Bobhaus Platz, das für seine bürgerliche Küche bekannt ist. Ein Highlight sicherlich: Die „teuerste Currywurst Winterberg“, die das Lokal wahrscheinlich überregional berühmt machte.

Auch hier lassen sich besondere Veranstaltungen und Anlässe feiern, für die es vom Team ein individuell maßgeschneidertes Programm gibt. Riesige Panoramafenster ermöglichen den Blick übers ganze Dorf und die Berge des Sauerlands.

>>> Auch interessant: Bobhaus Winterberg: Sportlich-historisches Ambiente <<<

Bobhaus Winterberg Foto: Bobhaus

Adresse: Kappe 1, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 18 Uhr

Weitere Infos: https://www.bobhaus.de/restaurant

Hochheide Hütte: Romantisches Refugium inmitten der Natur

Vollständig aus Naturholz erbaut: Die romantische Hochheide-Hütte am Rothaarsteig begeistert vor allem mit ihrer Lage. Direkt an einer der größten und schönsten Hochheiden der Welt entstand für Besucher ein gemütliches Ambiente.

Unabhängig von der Jahreszeit hat die Hütte in der Hochheide Niedersfeld ganzjährig geöffnet, sodass Gäste sowohl im Sommer die wunderschöne Terrasse nutzen können, um die Natur zu genießen, als auch im Winter die Gemütlichkeit vor dem urigen Kaminfeuer erleben dürfen.

>>> Lesen Sie auch: Hütte mit regionalem kulinarischem Konzept am Goldenen Pfad <<<

Adresse: Auf der Knippe 100, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Täglich ab 11 Uhr, Ruhetag: Mittwoch

Weitere Infos: https://www.hochheidehuette-niedersfeld.de/

Schweden-Hütte: Ein Paradies für Naturfreunde und Wintersportler

Aus 80 Jahre alten Fichten aus der Heimat ist die Schweden-Hütte einst errichtet worden – als Blockhaus im kanadischen Stil. Ganze 780 Meter über dem Meeresspiegel liegt sie, oberhalb des Schwedenhangs. Mitten im Skikarussell Altastenberg mit immerhin sieben Skiliften ist sie der optimale Ort für Skibegeisterte – oder Biker und Wanderer im Sommer. Vor der Kulisse des Rothaargebirges trifft hier Entspannung auf Sport, Natur pur auf wuselige Menschenmengen.

Adresse: Historischer Pfad 5, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Täglich ab 10 Uhr

Weitere Infos: http://www.schwedenhuette.de/html/bernd_voss_begrusst_sie_in_der.html

Hoheleyer Hütte: Herzliche Einkehr am Rothaarsteig

Rustikale Speisekarte und hausgemachter Kuchen: Die Hoheleyer Hütte bietet Wanderen und Ausflugsgästen am Rothaarsteig eine willkommene Einkehr. 40 Sitzplätze drinnen, 60 draußen hat sie im Angebot, dazu eine vielfältige Getränkeauswahl. Auch diese Skihütte kann von Gästen gemietet werden, für private oder geschäftliche Feiern.

Jörg Dienst Betreiber der Hoheleyer Hütte Foto: Privat / WP

Adresse: Hoheleye 17, 59955 Winterberg

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 11 bis 19 Uhr

Weitere Infos: https://www.hoheleyer-huette.de/

