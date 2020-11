Winterberg: Erinnerung an grausame Zeiten

Wenn im November die Totengedenktage anstehen, wird auch an die Zeit erinnert, die so viele Tote forderte wie keine andere im 20. Jahrhundert: der Zweite Weltkrieg. Auch die Dörfer des Sauerlandes wurden damals nicht verschont: Auf dem Friedhof von Siedlinghausen liegen 30 tote sowjetische Kriegsgefangene und 19 deutsche Gefallene.

„Im Stadtgebiet Winterberg ist das die größte Anlage dieser Art“, sagt Johannes Hellwig, der sich für den Heimat- und Verkehrsverein seit Langem um die Gräber kümmert.

Alle, die dort liegen, kamen irgendwo im Umkreis von Siedlinghausen zu Tode. Durch Kämpfe, Krankheiten oder aus anderen Gründen. So sollen in dem Steinbruch, in dem die sowjetischen Gefangenen arbeiten mussten, grausame Zustände geherrscht haben.

Auf beiden Grabfeldern liegen überwiegend junge Burschen, manche erst in den 1920ern geboren. Auf den Grabsteinen steht das Magere, was man über sie weiß: Mal ein kompletter Name, mal nur ein Nachname, ein Todes- oder Geburtsdatum, manchmal auch nur „Unbekannt“ und nichts weiter.

Umbettungen in späteren Jahrzehnten

Während des Krieges und unmittelbar danach kümmerte sich niemand darum, den Toten eine zentrale, würdige Ruhestätte zu geben. Erst in den 50er Jahren, berichtet Hellwig, seien die Deutschen umgebettet worden: direkt an den Eingang des Friedhofs, neben die Kapelle. Früher nannte man ihre Gräber den Heldenfriedhof.

Gräber von 19 gefallenen deutschen Soldaten auf dem Friedhof Siedlinghausen Foto: Stefanie Bald

2016 wurde er vom Heimat- und Verkehrsverein und mit Hilfe des städtischen Bauhofs umgestaltet – aus praktischen Gründen, wie Hellwig erläutert. Die unordentlich gewordene Bepflanzung aus Heidekraut und Bodendeckern verschwand, stattdessen wurde Schotter verteilt. „Nach dem Schotter haben wir lange gesucht, denn er sollte zur angrenzenden Kapelle passen. Der hiesige Schotter ist zu bläulich, also haben wir welchen aus Müschede besorgt.“

Ein Gedenkstein mit der Aufschrift „In perpetuam memoriam“ (Zum ewigen Gedächtnis) wurde errichtet, die Steinkreuze mit den Namen der Toten gereinigt und imprägniert, oberhalb Sitzbänke aufgestellt. Jetzt, Anfang November, ziert ein Kranz die Anlage.

Bei den Gräbern der Kriegsgefangenen, etwa 50 Meter entfernt, wurde 2012 umgestaltet. Heute sieht es dort ähnlich aus, allerdings stehen die Namen und Daten auf einfachen Steinplatten. In der jetzigen Gestaltung seien die beiden Gräberfelder mit vertretbarem Aufwand von Freiwilligen zu pflegen, befindet Hellwig.

Abkommen alter Feinde Die Regierungen Deutschlands und der Russischen Föderation schlossen 1992 ein Abkommen über die Fürsorge für Kriegsgräber des 1. und 2. Weltkriegs auf dem Gebiet des jeweils anderen Staates. Darin vereinbaren beide Staaten, diesen Gräbern Schutz und den Toten ein dauerndes Ruherecht zu gewähren.

Warum kümmert er sich um diese Arbeiten, so viele Jahre nach Kriegsende? Zum einen, sagt er, gebe es eben nur zwei Möglichkeiten: verfallen lassen oder erhalten. Zum anderen treffe auf ihn das Zitat von der Gnade der späten Geburt zu, „dafür sollte man dankbar sein“. Ihm ist wichtig, dass die Anlagen ordentlich und pflegeleicht sind; die Recherche nach den einzelnen Schicksalen überlässt er anderen.

Nicht immer war der Umgang mit den ausländischen Toten so würdevoll wie heute: Die meisten sowjetischen Opfer wurden erst 1989 auf den Friedhof Siedlinghausen umgebettet. Sie waren zunächst beim Viehfriedhof am Röbbeken außerhalb des Ortes verscharrt worden. „Dorthin brachten Bauern Vieh, das eingegangen und nicht für die Lebensmittelproduktion geeignet war“, erzählt Hellwig.

Er trägt sich mit dem Gedanken, eines Tages an dem Gräberfeld eine Gedenk- und Informationstafel aufstellen zu lassen. Denn manchmal wird durch Recherche auch über sieben Jahrzehnte nach Kriegsende aus einem Unbekannt noch ein Jemand.