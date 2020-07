Winterberg: Erneut Unfall im Bikepark – Mann schwer verletzt

Winterberg. Erneut ist ein Radfahrer in Winterberg im Bikepark schwer verunglückt. Es ist der zweite Unfall innerhalb weniger Tage. Das sagt die Polizei.

Am Mittwoch gegen 14:50 Uhr kam es zu einem Unfall in einem Bikepark im Kapperundweg. Ein 45-jähriger Mann aus Putten befuhr die dortige Strecke mit seinem Fahrrad als er die Kontrolle verlor und stürzte. Der Niederländer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Erst am Sonntag war im Bikepark Winterberg ein Mann schwer verunglückt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 26-Jährigen aus Kassel in eine Klinik.