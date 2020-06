Winterberg: EU-Kommission nimmt Hillebachsee unter die Lupe

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Aus einem aktuellen Bericht der EU-Kommission geht hervor, wie Badegewässer in Südwestfalen abschneiden. Auch der Hillebachsee wurde bewertet.

In diesem Sommer werden viele Menschen vermutlich zuhause ihren Urlaub verbringen. Da freut sich jeder, der die Chance auf eine Abkühlung im kühlen Nass direkt vor der Haustür hat.

In diesem Zusammenhang hat der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese eine gute Nachricht: „Nach einem aktuellen Bericht der EU-Kommission schneiden alle Badegewässer in Südwestfalen, der Möhnesee bei Soest, der Hennesee bei Meschede, der Diemelsee bei Marsberg, der Biggesee bei Olpe, der Sorpesee zwischen Sundern und Balve sowie der Hillebachsee bei Winterberg mit der Note ‘ausgezeichnet’ ab“, so Liese.

Über EU-Durchschnitt

Auch Wasserfreunde, die außerhalb Südwestfalens Erfrischung suchen, können beruhigt sein. Von fast 3000 Badegewässern in Deutschland haben 2283 eine ausgezeichnete Qualität. Damit liegt Deutschland über dem EU-Durchschnitt: Europaweit haben knapp über 85 Prozent der Badestellen in ganz Europa, die im vergangenen Jahr überwacht wurden, die höchsten Anforderungen für ausgezeichnete Wasserqualität erfüllt.

Die Werte beziehen sich jeweils auf die Vorsaison, also auf das Jahr 2019. Laut der untersuchenden Behörde ist es daher ratsam, sich bei den jeweiligen lokalen Stellen zu informieren, ob mögliche Sicherheitsmaßnahmen vorliegen.

Denn die Weltgesundheitsorganisation hat zwar mitgeteilt, dass es sehr unwahrscheinlich sei, sich im Wasser mit Corona zu infizieren. Doch sollten sich Personen auch an Badeseen an die aktuellen Abstandsmaßnahmen halten.

Informationen: ec.europa.eu/germany/news/20200608-eu-badegewaesser_de