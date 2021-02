Winterberg: Ex-Polizist soll Frau sexuell missbraucht haben

Ein Ex-Polizist wird beschuldigt, sexuelle Handlungen an einem Kriminalitätsopfer verübt zu haben. Der Mann leitete zuletzt ehrenamtlich die Außenstelle des Weißen Rings in Winterberg.

Winterberg. Ein Ex-Polizist, der in Winterberg für den Weißen Ring arbeitet, soll ein Kriminalitätsopfer missbraucht haben. Es ist nicht der erste Vorwurf:

Mit sofortiger Wirkung hat der Landesvorsitzende des Weißen Rings NRW/Westfalen-Lippe, Jörg Bora, den Leiter der Außenstelle Hochsauerlandkreis abberufen. Außerdem hat der Verein Strafanzeige gegen den ehrenamtlichen Mitarbeiter erstattet wegen des Verdachts von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Hintergrund sind Hinweise einer Opferanwältin und einer Beratungsstelle auf ein mutmaßliches schweres Fehlverhalten des Mitarbeiters, die den Verein auf schriftlichem Weg am 10. Februar erreicht haben, so der Weiße Ring in einer Pressemitteilung.

In zwei Schreiben einer Rechtsanwältin und einer Beratungsstelle wurde der Weiße Ring darüber informiert wird, dass ein Außenstellenleiter – ein ehemaliger Polizist – mutmaßlich sexuelle Handlungen an einem von ihm betreuten Kriminalitätsopfer vorgenommen haben soll. Den Schilderungen zufolge soll der Mann dabei die gesundheitliche Situation und die besondere Belastung der betroffenen Frau für seine Zwecke ausgenutzt haben. Das Opfer betreute der Mann seit 2018.

Bundesvorstand: Vorwürfe sind glaubwürdig

Der Geschäftsführende Bundesvorstand des Vereins hat die Hinweise als glaubwürdig bewertet. Da die dem Verein vorgebrachten Vorwürfe potenzielles Täterwissen beinhalten, wird der Weißen Rings aus ermittlungstaktischen Gründen dazu keine weiteren Angaben machen. Unabhängig von einer strafrechtlichen Bewertung der Vorwürfe durch die Justiz hat der Mitarbeiter aus Sicht des Weißen Rings massiv gegen den Verhaltenskodex des Vereins und gegen die Standards der Opferbetreuung verstoßen. Allein das rechtfertige bereits die Abberufung.

Der Ex-Polizist hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert: „Der Mitarbeiter hat vom Landesvorsitzenden telefonisch, per E-Mail und per Einschreiben das Angebot zu einem persönlichen Gespräch erhalten. Bislang hat er es nicht angenommen“, so der Weiße Ring.

Schon einmal Vorwürfe gegen den Mann

Der Fall hat eine Vorgeschichte: Bereits Anfang 2019 hatte sich ein von dem Mann betreutes Kriminalitätsopfer beim Opfer-Telefon des Weißen Rings gemeldet und ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Der Mitarbeiter war daraufhin vom Landesvorsitzenden Bora suspendiert worden. Weil die Aussagen des Opfers als widersprüchlich und nicht hinreichend glaubhaft bewertet wurden, der Mitarbeiter die Vorwürfe zudem „völlig haltlos“ nannte, hob Bora die Suspendierung nach wenigen Wochen wieder auf. Der Landesvorsitzende sagt dazu: „Für den Weißen Rings , seine vielen ehrenamtlichen Mit- arbeiterinnen und Mitarbeiter und für mich persönlich bleibt eine tiefe Betroffenheit zurück. Das Vertrauen von Menschen, die sich in einer persönlichen Ausnahmesituation hilfesuchend an uns gewandt haben, ist hier mutmaßlich auf schwerste Weise missbraucht worden. Ich möchte persönlich dafür um Entschuldigung bitten, dass es dem Weißen Rings , dass es mir nicht gelungen ist, sie hiervor zu bewahren, wenn die Vorwürfe zutreffen. Es ist grundsätzlich unerträglich, wenn Menschen durch ein Verhalten eines Mitarbeiters des Weißen Rings erneut zu Opfern werden. Das schmerzt mich und schmerzt den Weißen Rings als Organisation unendlich.“

Weißer Ring bietet Hilfen an

Bora warb gleichzeitig um Vertrauen in die wichtige und wertvolle Arbeit der rund 220 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesverband Westfalen- Lippe, die sich in 26 Außenstellen engagiert für die Interessen von Kriminalitätsopfern ein- setzen. Direkt nach Bekanntwerden der Vorfälle hat der Weißen Rings in der Bundesgeschäftsstelle in Mainz eine Taskforce eingerichtet, die sämtliche Opferfälle überprüfen wird, die der frühere Außenstellenleiter betreut hat. Der Verein hat zudem eine Hotline für potenziell betroffene Frauen geschaltet, die Kontakt zum Weißen Rings aufnehmen möchten. Ansprechpartnerin am Telefon ist Petra Klein, Vorstandsmitglied und Leiterin der Außenstelle Oldenburg in Niedersachsen. Über die Telefonnummer 0151/551 645 97 kann direkter Kontakt aufgenommen werden.

Der Weißen Rings verspricht größtmögliche Transparenz bei der Aufarbeitung des Geschehens.

