Alarmierung Winterberg: Feuerwehreinsatz in Ferienpark in Niedersfeld

Winterberg. Am Donnerstagabend (4. Januar) wird die Feuerwehr Winterberg zu einem Einsatz in eine Ferienanlage gerufen. Die Kräfte sind schnell vor Ort

Am vergangenen Donnerstag wurde die Feuerwehr Winterberg in der Nacht zu einem Einsatz in einen Ferienpark nach Niedersfeld gerufen. In einer der Ferienhütten war es, laut dem Pressesprecher der Feuerwehr, Jens Vogelsang, zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die beiden Bewohner hätten sich gemeinsam mit ihrem Hund selbstständig ins Freie retten und einen Notruf absetzen können. Gegen 23.18 Uhr wurden von der Leitstelle in Meschede die Feuerwehreinheiten aus Niedersfeld, Hildfeld und Grönebach sowie die Drehleiter aus der Kernstadt alarmiert. Auch der Rettungsdienst wurde an die Einsatzstelle entsandt.

Lesen Sie auch

Unter Atemschutz in das Gebäude

Vor Ort wurden die betroffenen Personen zunächst von der Feuerwehr betreut und zur anschließenden Untersuchung an den Rettungsdienst übergeben. Weitere Einsatzkräfte begaben sich unter Atemschutz sofort in das Gebäude, um die Ursache des Rauchs ausfindig zu machen. Hierbei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Parallel hierzu wurde auch eine Wasserversorgung aufgebaut, um für den Fall eines Brandes eine ausreichende Wassermenge zur Verfügung zu haben.

Doch laut Pressesprecher Vogelsang habe man schnell Entwarnung geben können. Die Einsatzkräfte im Gebäude konnten den Rauch auf eine Fehlfunktion des Pellet-Ofens zurückführen. Ein Feuer wurde nicht festgestellt.

Nach Übergabe der Einsatzstelle an den Betreiber beziehungsweise den Schornsteinfeger konnten die rund 50 Einsatzkräfte den Einsatz nach rund einer Stunde beenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon