Flexibles Arbeiten für Firmengründer

Was Finn Luis Tielke schon angestoßen hat, will Tobias Gamm noch erreichen: ein eigenes, erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Zusammen mit einem Freund hat der junge Maschinenbau-Absolvent eine Innovationsplattform gegründet. Dort sollen kleine und mittlere Unternehmen ohne eigene Innovationsabteilung Aufgaben auslagern können. „Wir sind dabei, dafür einen Pool an Talenten aufzubauen, zum Beispiel Studenten, Freiberufliche und Ruheständler“, sagt Gamm.

Mobiles Arbeite gefragt

Einige Monate lang arbeitete er von der Coworking-Lounge aus – bis vor Kurzem sein Stipendium auslief. Seither ist auch dieser Arbeitsplatz in der Lounge wieder frei.

Im Gespräch mit der WP zeigte sich Gamm von der Idee der Coworking-Lounge begeistert. Sie bot seinem Start-up nicht nur ein präsentables Büro und Besprechungsräume ohne langfristigen Mietvertrag, sondern hatte dem gebürtigen Winterberger auch ermöglicht, wieder in der Heimat zu leben. „Ich war positiv überrascht, als unser Betreuer sagte, dass es hier in der Gegend so etwas gibt. Es ist sehr flexibel und daher ideal, wenn man wie wir eine Geschäftsidee erst einmal erproben will. Ich hoffe, dass mobiles Arbeiten generell häufiger wird“, sagte Gamm.

Die Idee zu seiner Firmengründung entstand in Workshops; der Start wird über das EU-/NRW-Förderprogramm Stream Up gefördert, an dem unter anderem die Fachhochschule Südwestfalen beteiligt ist. Mit dieser würde auch Finn Luis Tielke gern noch enger zusammenarbeiten, um weitere Gründer wie Tobias Gamm (zurück) nach Winterberg zu locken und ihnen dort ein Leben zu ermöglichen.