Winterberg: Freibad braucht Spenden für Wasserrutsche

Siedlinghausen. Das Freibad in Winterberg-Siedlinghausen wird derzeit saniert. Die Kosten steigen, so dass für eine neue Wasserrutsche Hilfe benötigt wird.

Der Bäderverein betreibt seit 2007 ehrenamtlich das Hallen- und Freibad im WinterbergerStadtteil Siedlinghausen. Das Freibad Siedlinghausen ist das einzige Freibad im Stadtgebiet und stellt einen bedeutsamen Teil der sozialen Infrastruktur für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Winterberg dar. Es gibt eine Mischnutzung des Freibades aus Schulsport, öffentlichem Schwimmen und ehrenamtlichem Betrieb. Derzeit wird das Freibad Siedlinghausen umfangreich saniert. Die Schwimmbadtechnik wird erneuert und ein Edelstahlbecken eingesetzt.

Der Bäderverein möchte das Freibad durch eine wassergeführte Edelstahlrutsche attraktiver machen. Denn Badegäste, ob jung oder alt, wollen mehr als nur Schwimmen – sie wollen Badespaß. Die Umbauphase des Freibades ist von steigenden Kosten betroffen und so verbleibt im Investitionsvolumen keine Reserve für den Erwerb einer wassergeführten Edelstahlrutsche. Da sowohl das Hallen- wie auch das Freibad in Siedlinghausen ehrenamtlich betrieben werden, bleiben dem Bäderverein nur überschaubare Mittel, die Wasserrutsche alleine zu verwirklichen. Daher bedarf es einer möglichst großen Unterstützung, um diese Anschaffung in die Tat umsetzen zu können.

Crowfunding für Freibad in Winterberg-Siedlinghausen

So hat der Bäderverein Siedlinghausen mit Unterstützung der Volksbank Bigge-Lenne eG über ein so genanntes Crowdfunding, eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Hier können alle Bürger uns Bürgerinnen sowie die Freunde und Mitglieder des Bädervereins die Wasserrutsche mit einer Spende unterstützen. Jede Spende, die mindesten 10 Euro beträgt, unterstützt die Volksbank einmalig mit einem weiteren festen Betrag von 10 Euro.

Spendet beispielsweise eine Familie vier mal 10 Euro (Voraussetzung von vier verschiedenen Konten), spendet die Volksbank insgesamt 40 Euro. Es helfen also auch viele kleine Spenden - ganz nach dem Motto der Aktion: Viele schaffen mehr. Die Kosten für die Wasserrutsche belaufen sich auf circa 20.000 Euro. Der Bäderverein Siedlinghausen hofft, mit dieser Aktion mindestens die Hälfte des Projektes finanzieren zu können. Sollte das Spendenvolumen von 10.000 Euro sogar überschritten werden, wird der Bäderverein das Geld in die Modernisierung der sanitären Anlagen investieren.

Spendenkonto

Spenden gehen bitte an folgende Bankverbindung: Kontoinhaber: VR Payment für Viele schaffen mehr; IBAN: DE33 6606 0000 000 1377 49; BIC: GENODE6KXXX; Verwendungszweck: P17053 – Neue Wasserrutsche für Freibad Siedlinghausen. Die Nummer P17053 im Verwendungszweck ist immens wichtig. Denn nur hierüber kann das Geld auch dem Projekt Wasserrutsche des Bädervereins zugeordnet werden.

