Winterberg: Gastronomie am Kahlen Asten – Hoffnung nach Aus

Es war eine überraschende Nachricht Anfang September: Die Schließung des Hotels und Restaurants auf dem Kahlen Asten in Winterberg sorgte für viel Gesprächsstoff in Winterberg, auch in den sozialen Medien.

Eigentlicher Pächter ist die Krombacher Brauerei, die jeweils wiederum Pächtern den Betrieb überlässt. Die Brauerei hatte wegen Zahlungsrückständen den Vertrag mit dem bisherigen Pächter gekündigt, der den Betrieb 2016 übernommen hatte.

Termin offen – aber konstruktive Gespräche

Wann es mit der Gastronomie auf Winterbergs Hausberg und Touristen-Hotspot weitergeht, ist noch nicht klar. Es gebe keinen Termin für eine Neueröffnung, wie Unternehmenssprecher Peter Lemm auf WP-Anfrage mitteilte. Aber: „Wir rechnen zeitnah mit einer Neuverpachtung des Restaurants am Kahlen Asten.“ Die Brauerei befinde sich „in konstruktiven Gesprächen mit potenziellen neuen Pächtern.“