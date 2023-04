Winterberg Gutschein ist ein erfolgreicher Klassiker

Winterberg. Das Geld bleibt im Ort, die heimische Wirtschaft wird unterstützt. Warum schon 230.000 Euro in „Winterberg-Gutscheine“ umgesetzt wurden.

Er ist mittlerweile der Klassiker und hat auch im vergangenen Jahr eine Erfolgs-Geschichte geschrieben: Der Winterberg Gutschein. 5170 Exemplare wurden 2022 allein in der Tourist-Information Winterberg mit einem Gesamtwert von 162.893 Euro verkauft. Im Bürgerbahnhof wurden zudem Gutscheine im Wert von 75.000 Euro umgesetzt. Hinzu kommen noch Verkäufe bei der Volksbank Sauerland eG.

Auch online ein Renner

Auch online kommt der Winterberg Gutschein gut an. Im Online-Shop der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) wurden 2022 Gutscheine im Wert von 8460 Euro verkauft. So liegt der Gesamtwert der verkauften Winterberg Gutscheine bei knapp 250.000 Euro.

„Diese hervorragende Bilanz zeigt, dass der Winterberg Gutschein ein attraktives Geschenk ist, das viel Freude bereitet. Aber nicht nur das, wir schaffen mit diesem Angebot eine wichtige Wertschöpfungskette, denn über den Gutschein bleibt das investierte Geld bei den heimischen Unternehmen, die sich am Winterberg Gutschein beteiligen“, zeigt sich Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann sehr zufrieden. Dies führe zu einer nachhaltigen Stärkung des lokalen Handels. Darüber hinaus kommen vor allem die Beschenkten in den Genuss der Einkaufs-Atmosphäre in Winterberg.

Vielfältige Gastronomie

„Durch das Zusammenspiel der vielfältigen Gastronomie mit den zum großen Teil inhabergeführten Geschäften bietet sich den Menschen hier in der Einkaufswelt Winterberg ein schönes Einkaufserlebnis, das es so nicht überall gibt“, betont Stadtmarketing-Projektmanagerin Nicole Müller.

Formschönes Geschenk

Den Winterberg-Gutschein wird es auch in Zukunft formschön zum in die Hand nehmen und persönlich Überreichen geben. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Gutschein auch weiterhin als analoges Angebot anzubieten und nicht in digitaler Form. Wir beobachten zwar, dass in vielen Städten die digitale Form eingeführt wird, wir sind aber der Überzeugung, dass unser Winterberg Gutschein im Gesamtpaket mit Einleger und Hülle ein tolles Geschenk ist für Jung und Alt. Einfach ein Geschenk, das garantiert ankommt auch aufgrund der Vielzahl an Akzeptanz-Stellen“, so Nicole Müller und Michael Beckmann unisono.

Ob Einzelhandel, Dienstleistungsbetriebe, Baumärkte, Gastronomie, Übernachtungs- oder Freizeitbetriebe – in Winterberg mit seinen Dörfern gibt es stolze 97 Unternehmen, die den Winterberg Gutschein einlösen. Ein buntes Portfolio also aus Sortimenten und Angeboten, die der Winterberg Gutschein abdeckt. „Gerade jetzt zur Osterzeit, aber auch zu anderen Feierlichkeiten und Anlässen ist er einfach eine wunderbare Idee, Freude zu bereiten.“

