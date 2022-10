Winterberg: Hier entstehen Baugebiete für junge Familien

Winterberg. Im Stadtgebiet Winterberg ist Bauland knapp. Nun wird neuer Wohnraum geschaffen. Drei städtische und sechs private Bauplätze werden erschlossen.

Die Stadt Winterberg schafft nun neuen Wohnraum im Ortsteil Züschen. Insgesamt neun Baugrundstücke werden im Baugebiet „Im Geiselland“erschlossen. Der Vorsitzende des Bau- und Planungsausschusses Sven Lucas Deimel, Ortsvorsteher Joachim Reuter und ein Team aus der Verwaltung rund um Bürgermeister Michael Beckmann besichtigten nun die neuen Baugrundstücke. „Es freut mich, dass wir in Züschen Bauland schaffen können. Insgesamt werden drei städtische und sechs private Bauplätze erschlossen“, so Bürgermeister Michael Beckmann.

Lesen Sie auch:Ärger um die Maskenpflicht: Seniorenbeirat Winterberg entsetzt

Grundstückspreis beträgt 40 Euro pro Quadratmeter

Die Stadt Winterberg wird nach erfolgter Erschließung in die Vermarktung der drei Baugrundstückeeinsteigen. Der Grundstückspreis beträgt 40 Euro pro Quadratmeter zuzüglich Erschließungskostenund Wasser- und Kanalanschlusskosten sowie Nebenkosten (Notar, Grunderwerbssteuer etc.). Derzeit läuft die Ausschreibung der Erschließungsstraße. Der Bau der Erschließungsstraße soll dann je nach Wetterlage in diesem Herbst oder im nächsten Frühjahr erfolgen. „Die Straße wird eine Breite von 4,75 Meter haben, sodass dann auch Begegnungsverkehr möglich ist“, berichtet Martin Brieden, Fachbereichsleiter Bauen, Stadtentwicklung und Infrastruktur.

Der Vertreter des Bürgermeisters Ludger Kruse, der Vorsitzende des Bau- und Planungsausschusses Sven Lucas Deimel, Bürgermeister Michael Beckmann, Ortsvorsteher Joachim Reuter, Fachbereichsleiter Martin Brieden und Bastian Östreich in Züschen. Foto: Stadt Winterberg

Das Baugebiet „Im Geiselland“ soll um weitere fünf Baugrundstücke erweitert werden. Dies hat der Rat der Stadt Winterberg in seiner Sitzung am 23.06.2022 beschlossen. „Unsere Gespräche mit den privaten Eigentümern der Erweiterungsfläche waren erfolgreiche, sodass wir in den nächsten Wochen die Kaufverträge schließen können. Fünf Baugrundstücke kommen dann in dem Baugebiet nochmal dazu, sodass wir dann insgesamt 14 neue Baugrundstücke im Gebiet Im Geiselland haben“, erklärt die zuständige Mitarbeiterin Ann-Kathrin Wahle. Die Erschließungsstraße dieser geplanten Erweiterung wird dann in einem 2. Bauabschnitt gebaut.

25 Baugrundstücke in Züschen

Mit der Erschließung der Grundstücke im Geiselland und der Erweiterung des Baugebietes an der Eben stehen insgesamt 25 Baugrundstücke in Züschen zur Verfügung. „In Kombination mit unseren Vergabekriterien für kommunales Bauland, die der Rat der Stadt Winterberg in 2021 beschlossen hat,legen wir den Grundstein dafür, dass sich vor allem Einheimische und junge Familien ihren Traum vom Eigenheim in der eigenen Stadt erfüllen können,“ freuen sich Bürgermeister Beckmann und Ortsvorsteher Joachim Reuter.

Lesen Sie auch: Blackout: Diesen Notvorrat sollten Sie immer zu Hause haben

Seit dem vergangenen Jahr werden die kommunalen Baugrundstücke nach Vergabekriterien vergeben. Die Vergabekriterien dienen den Ratsmitgliedern als Beratungsgrundlage. Konkret werden die Vergabekriterien in einem Punktesystem vergeben und sind in die Kategorien „Sozialer Bezug“, „Wohnortbezug“,„Ehrenamt“ und „Eigentum“ eingeteilt. Auch in Siedlinghausen und Hildfeld stehen kommunale Baugrundstücke zur Verfügung.

Die genaue Lage der zu verkaufenden Grundstücke kann in der Baulandbörse unter www.rathaus-winterberg.de/baulandboerse eingesehen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon