Parkplätze Winterberg: Hier können Skifahrer ihr Auto parken

Der Parkplatz Bremberg in Winterberg: Eine von vielen Parkmöglichkeiten.

Winterberg. Wer mit dem Auto zum Skifahren oder Rodeln nach Winterberg fährt, braucht einen Parkplatz. Diese Übersicht zeigt alle Stellplätze und Preise.

Die Skisaison in Winterberg ist eingeläutet. Demnächst wird ein Großteil alle Skilifte in der Urlaubsregion laufen. Für viele Besucher, die mit dem Auto anreisen, stellt sich die Frage: Wo kann ich am besten parken? Eine Übersicht der Parkplätze und Parkmöglichkeiten in Winterberg.

Schneebegeisterte auf dem Sessellift Rauher Busch in Winterberg.

Parkplätze in Winterberg: Eine Ampelschaltung

Die Bewerbung der Parkmöglichkeiten übernehmen die Skigebiete selber, wie zum Beispiel Altastenberg, Niedersfeld, Züschen und natürlich Winterberg. Auf folgender Internetseite sind die Parkplätze zu finden: https://www.skiliftkarussell.de/anfahrt-und-parken/. Hier sind auch die Adressen für die Navigationsgeräte genannt.

Sobald die Parkplätze an ihre Kapazitätsgrenze kommen, erfolgt die „Ampelschaltung“, von grün auf gelb und dann rot. Die Parkplätze P 1 bis P 7 sind kostenlos. Das sind -je nach Schneelage- rund 2.000 Parkplätze. Hinzu kommen gebührenpflichtige private Flächen, zum Beispiel „Am Waltenberg“ und die städtischen Parkbuchten in der Remmeswiese und ebenfalls „Am Waltenberg/Fichtenweg“, der Bereich „Kappe“ und „Fußgängerbrücke B 236“.Weiterhin bieten Skiverleiher bei Anmietung von Ausrüstung dann kostenfreies Parken auf ihren privaten Flächen an. Das sind dann nochmals weitere rund 1.300 Parkplätze. Diese beziehe sich auf die Kernstadt.

Parkplätze in Winterberg: Winterberg / Skiliftkarussell

Parkplatz P1 (Während der Skisaison circa fünf Euro pro Tag/Fahrzeug.): Am Waltenberg 69, Lademöglichkeit am Vakantiehotel Der Brabander, Am Waltenberg 65

Auf den Parkplätzen P2, P3, P4, P5, P6 und P7 parken Sie kostenlos:

Großraumparkplatz Bremberg P2: Am Waltenberg 93, Öffnungszeiten: Täglich von 8 bis 18 Uhr, Dienstag und Freitag bis 23 Uhr

Großraumparkplatz Bremberg P3 (Für Busse und Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ist nur der Großraumparkplatz P3 geeignet.): Am Waltenberg 115, Öffnungszeiten: Täglich von 8 bis 18 Uhr, Dienstag und Freitag bis 23 Uhr.

Großraumparkplatz P4 Bremberg: Am Waltenberg 115, Öffnungszeiten: Täglich von 8 bis 18 Uhr, Dienstag und Freitag bis 23 Uhr

Parkplatz P5 Nordhang: In der Renau 10, Öffnungszeiten: Täglich von 8 bis 18 Uhr

Großraumparkplatz P6: Remmeswiese 10, Öffnungszeiten: Täglich von 8 bis 18 Uhr, Dienstag und Freitag bis 23 Uhr, Lademöglichkeit am Bau- und Heimwerkermarkt Müllenhoff, Remmeswiese 23, Lademöglichkeit Autohaus Hoffmann, Remmeswiese 24

Parkplatz P7: In der Büre 32, Öffnungszeiten: Täglich von 8 bis 18 Uhr, Dienstag und Freitag bis 23 Uhr, Lademöglichkeit am Landal, In der Büre 21

Parkplatz Skigebiet Kappe (Die Parkgebühr wird am Automaten gezahlt): Kapperundweg 1

Parkplatz Wintersportpark Sahnehang: Astenstraße 10

Parkplatz Ruhrquelle (Rodelparadies): Haarfelder Str. 101

Winterberg-Neuastenberg / Skigebiet Postwiese

Großraumparkplatz Postwiese: Zur Postwiese 19-23

Parkplatz Postwiese (Gegenüber Dorint Hotel): Winterberger Straße 6a

Parkplatz Winterberger Straße: Winterberger Str. 8

Lademöglichkeit Postwiese: Astenweg 11

Lademöglichkeit am Kartfun: Winterberger Straße 2

Parkplätze in Winterberg: Winterberg-Züschen / Skigebiet Mein Homberg (Parkplätze kostenlos)

Parkplatz Homberg: Zum Homberg 100

Parkplätze in Winterberg: Winterberg-Altastenberg / Skigebiet Skikarussell Altastenberg

Parkplatz P1 Kapellenhang (Parkgebühr pro Fahrzeug/Tag 3 Euro, Stellmöglichkeit für circa 200 Autos, ): Historischer Pfad 1

Parkplatz P2 Schwedenhang (Parkplätze kostenlos): Astenstraße

Parkplatz P3 Sonnenhang (Parkplätze kostenlos, Stellmöglichkeit für ca. 50 Autos ): Astenstraße 24

Parkplatz P4 Westfalenhang 2 (Parkplätze kostenlos, Stellmöglichkeiten für ca. 200 Fahrzeuge. ): Astenstraße

Parkplatz P5 Westfalenhang 1 (Parkplätze kostenlos, Stellmöglichkeit für ca. 80 Autos ): Astenstraße 24

Lademöglichkeit Hotel Astenkrone: Astenstraße 24

Lademöglichkeit am Astenblick Appartements: Astenstraße 1

Parkplätze in Winterberg: Winterberg-Niedersfeld / Skigebiet Eschenberg

Parkplatz Skigebiet Eschenberg Niedersfeld: Am Eschenberg 1, Lademöglichkeit Am Eschenberg 1

