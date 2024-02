Winterberg: Im Einsatz für das Geschichtsbewusstsein

Im Vereinspass: Der Heimat- und Geschichtsverein Winterberg stellt eine Infostele an der ehemaligen Ruhmühle auf.

Winterberg Der Heimat- und Geschichtsverein Winterberg kämpft für den Erhalt von historischem Wissen. Was der Verein noch anbietet.

Wie viele junge Menschen (zwischen 21 und 39 Jahren) sind ca. in ihrem Verein?

Dr. Friedrich Opes, Vorsitzender: Wir konnten zwei junge Menschen für unseren Verein gewinnen.

Hier beim errichten der Infostele. Foto: Verein / WP

Im Vereinspass: Heimat- und Geschichtsverein Winterberg weiht die Infotafel ein. Foto: Verein / WP

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Gegründet wurde der Verein 1985.

Was macht Ihren Verein aus/wie würden Sie Ihren Verein (kurz) beschreiben?

Zweck des Vereins ist Erhalt, Förderung und Mehrung des Historischen Kulturguts in der Stadt Winterberg mit ihren Dörfern, Heimatpflege zu betreiben, Brauchtum zu erhalten, Natur und Landschaft zu pflegen sowie in der Bevölkerung ein stärkeres Geschichtsbewusstsein zu entwickeln.

Wie oft trifft sich der Verein?

In der Regel einmal im Monat zum Stammtisch plus Exkursionen und Mitgliederversammlung einmal pro Jahr.

Welche Aktionen organisiert der Verein?

Exkursionen, Herausgabe des Jahrbuches „De Fitterkiste“, Beteiligung an heimatlich bezogenen Veranstaltungen (Jubiläen etc.), Sicherung und Dokumentation heimat(geschicht)licher Objekte

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Wir können immer Autoren für das Jahrbuch „De Fitterkiste“ gebrauchen, aber auch Teilnehmer an Arbeitseinsätzen.

Vereinspass: Heimat- und Geschichtsverein Winterberg

Vorsitzender/Ansprechpartner: Dr. Friedrich Opes

Anschrift: Ehrenscheider Mühle 3, 59955 Winterberg

Homepage: https://heimatverein-winterberg.de/

Facebook: Heimat- und Geschichtsverein Winterberg e. V.

E-Mail: info@heimatverein-winterberg.de

Telefonnummer: 02981/928375

Mitgliederzahl: ca. 85

Mitgliedsbeitrag: einfache Mitgliedschaft 10 Euro, Familienmitgliedschaft 12,50 Euro, Schüler-, Studenten, Rentnermitgliedschaft 5 Euro, Vereins- und Unternehmensmitgliedschaft 20 Euro

