Verkehr Winterberg: In Züschen ruhen die Arbeiten an der B236

Winterberg. Hangsicherungsarbeiten an der Bundesstraße 236 sind weitestgehend abgeschlossen. Nach Weihnachten kann es aber zu Verkehrsbehinderungen kommen

Während der erste Teil der Hangsicherungsarbeiten an der Bundesstraße 236 weitestgehend abgeschlossen ist, dauern die Arbeiten am zweiten Teil innerhalb der Ortsdurchfahrt von Winterberg-Züschen noch an, teilt Straßen.NRW mit. Durch den frühen Wintereinbruch hätten die Arbeiten dort eingestellt werden müssen. Nun gehe man in die Winterpause. „Die Arbeiten werden bei geeigneten Witterungsbedingungen im kommenden Jahr wiederaufgenommen. Eine Verkehrsbehinderung liegt derzeit innerhalb der Ortsdurchfahrt von Züschen nicht vor“, erklärt Pressesprecherin Christiane Knippschild.

Lesen Sie auch: Winterberg: Schalke Stars besuchen S04-Fanclub

Im Verlauf des Streckenausbaus habe man bedingt durch Schneefall und Frost ebenfalls pausieren müssen. Noch vor den Weihnachtsfeiertagen werde die Strecke aber wieder für den Verkehr freigegeben. Nach den Feiertagen werden die Arbeiten bei geeigneten Witterungsbedingungen wiederaufgenommen. Temporär könne es dann zu kleineren Tagesbaustellen unter Einsatz einer Ampel kommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon