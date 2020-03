Winterberg: Jugendherberge legt bei Besucherzahlen zu

Neuastenberg/Brilon. Gerade einmal vier Übernachtungen im vergangenen Jahr trennen Winterberg von den Top drei der Jugendherbergen in Westfalen-Lippe.

Auf der Burg, am See oder mitten im Naturschutzgebiet: Die Jugendherbergen in der Region sind weiterhin sehr beliebt. Dabei liefern sich Winterberg und Möhnesee ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz drei.

Winterberg zählte vergangenes Jahr 40.011 Übernachtungen, Möhnesee lediglich vier mehr. Damit müssen sich die beiden Häuser in Westfalen-Lippe nur denen in den Großstädten Münster (55.373 Übernachtungen) und Dortmund (49.585) geschlagen geben.

Nachdem sich die Jugendherberge im Ortsteil Neuastenberg nach der Neueröffnung 2016 zu einem beliebten Urlaubsziel für Familien entwickelt hatte, legte das Haus 2019 noch einmal zu. Mit rund 11.100 Übernachtungen (plus 30 Prozent im Vergleich zu 2018) sind nun auch Schulklassen hier sehr stark vertreten. Winterberg bleibt aber mit rund 18.600 Übernachtungen auch die beliebteste Sauerländer Jugendherberge bei Familien (46 Prozent aller Übernachtungen).

Mit insgesamt knapp über 40.000 Übernachtungen 2019 liegt Winterberg nun knapp auf dem vierten Platz im Landesverbands-Ranking der Jugendherbergen. Auf Platz 1 liegt ganz knapp Möhnesee mit 40.015 Übernachtungen. Die Tendenz für Winterberg ist laut DJH steigend.

Herberge Brilon wird runderneuert

Auch in Brilon sollen die Zeichen nicht nur in puncto Übernachtungszahlen künftig auf Grün stehen. Nach Buchungsrückgängen in den vergangenen Jahren ist die Umwelt-Jugendherberge seit vergangenem Jahr wegen Umbaus geschlossen. Mit der gezielten Investition in die Ausstattung, Gestaltung und programmatischen Ausrichtung will der Landesverband dort einen weiteren Top-Standort im Sauerland schaffen.

„Das Sauerland zählt zu den beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands“, sagt Wolfgang Büttner, Geschäftsführer des DJH-Landesverbandes Westfalen-Lippe. „Die Lage der Briloner Jugendherberge ist super, das Potenzial groß. Allerdings war das Haus etwa beim Komfort oder der Aufenthaltsqualität nicht mehr auf dem neuesten Stand.“ Derzeit wird das Haus für rund 1,98 Millionen Euro umgebaut und voraussichtlich am 24. April mit dem neuen Hausleiter Florian Hoffmann wieder eröffnet.

Altkreis Brilon Schulklassen bleiben Hauptzielgruppe Schulklassen machen mit einem Anteil von 32,5 Prozent nach wie vor die stärkste Gästegruppe von Jugendherbergen aus: 2019 zählte der Landesverband 211.798 Übernachtungen in diesem Segment (plus 5.111 Übernachtungen/plus 2,5 Prozent im Vergleich zu 2018). Zweitstärkste Gästegruppe sind Freizeitgruppen (z.B. Chöre und Sportvereine ). Ihr Anteil an den Gesamt-Übernachtungen beträgt rund 27 Prozent (177.444 Übernachtungen/plus 8.196/plus 4,8 Prozent). Bei Familien – mit 20-prozentigem Anteil drittstärkste Gruppe – hat der Landesverband am stärksten zugelegt (130.968/plus 9.660 Übernachtungen/plus 8 Prozent).

Der Landesverband der Jugendherbergen ist mit der Entwicklung seiner Häuser sehr zufrieden. 651.390 Übernachtungen (plus 4,2 Prozent) zählten 2019 die insgesamt 29 Jugendherbergen in Westfalen-Lippe. Es sei zudem kräftig investiert worden: rund 6,3 Millionen Euro.

Davon profitiert nicht nur der Standort Brilon, sondern auch die Häuser in Winterberg und am Biggesee. „Die Entwicklung unserer Häuser ist enorm“, freut sich Büttner. Es gelinge immer besser, das verstaubte Image vom Hagebuttentee in Blechkannen und kratzigen Wolldecken abzuschütteln und sich als moderne Gastgeber zu präsentieren.“

Für Familienurlaub immer beliebter

Inzwischen sind Familien eine Hauptzielgruppe. 2019 gab es hier ein Plus von fast 10.000 Übernachtungen, auf insgesamt 130.968. Das liege am steigenden Komfort, der gemeinschaftlichen Atmosphäre und den Freizeitprogrammen. Vor dem Hintergrund sinkender Schülerzahlen sei es bemerkenswert, dass auch bei den Klassenfahrten eine sehr große Nachfrage bestehe. Und auch für Freizeitgruppen wie Chöre oder Sportvereine bleiben die 29 Häuser mit mehr als 177.000 Übernachtungen (plus 4,8 Prozent) eine gefragte Adresse.

Der Landesverband Westfalen Lippe des Deutschen Jugendherbergswerks zählt 272.504 Mitglieder (plus 4200) und ist damit der stärkste nach Baden-Württemberg und dem Rheinland.

Die Jugendherbergen wollen sich mit neuen Programmen noch stärker als außerschulischer Lernort und Träger der freien Jugendhilfe etablieren. Dazu gibt es Partnerschaften mit dem Landesverband Unterweser-Ems (Bremen) und der vertrieblichen Dachmarke „Jugendherbergen zwischen Nordsee und Sauerland“.