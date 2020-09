Winterberg: Jugendliche bauen Insektenhotels für Kurpark

Auszubildende der ante Holz GmbH aus Bromskirchen-Somplar bauten drei neue Insektenhotels in den Kurpark Winterberg.

Der Kurpark Winterberg darf sich über drei neue Insektenhotels freuen. Auszubildende der ante Holz GmbH aus Bromskirchen-Somplar bauten die Nützlingsdomizile im Rahmen eines Social Day.

Wo viele Touristen unterwegs sind, fehlen Bienen und Co. oftmals wichtige Rückzugsmöglichkeiten. Insektenhäuser oder gar -hotels bieten den nützlichen Tieren an diesen Orten eine Nist- und Überwinterungshilfe. Das überlegten sich die 14 kaufmännischen und gewerblichen Auszubildenden der ante Holz GmbH für ihr jährliches Sozialprojekt, den Social Day.

Handwerkliche Ausdauer

Was im November als Idee erwuchs, wurde nun fertig gestellt: Unterhalb des Oversum Vital Resort finden fortan auch Hummeln, Marienkäfer, Schmetterlinge und viele andere Nützlinge eine passende Unterkunft. Beim Aufstellort achteten die jungen Erwachsenen auf direkte Sonneneinstrahlung und Blütenreichtum in der Umgebung. Gefüllt wurden die Kästen und Fächer mit sorgsam gebohrten Rundhölzern, Holzwolle, Pflanzenstängeln, Ästchen, Stroh, Schilfrohr und anderen Naturmaterialien. Je nach Bedürfnissen nisten sich die Insekten in den jeweiligen „Zimmern“ ein. Große und kleine Motive auf den drei Holzbauten veranschaulichen auch den menschlichen Parkbesuchern, wer gerne wo einzieht.

„Wir freuen uns darüber, mit welcher Kreativität und handwerklichen Ausdauer unsere Nachwuchskräfte den Social Day angegangen sind. Als Teil einer nachhaltigen Forst- und Holzwirtschaft sind sie mit dem Thema Artenschutz vertraut. Mit ihren Insektenhotels helfen sie konkret im Kleinen und tragen das Thema auf praktische Art in den öffentlichen Raum“, sagt ante-Personalleiterin Kerstin Hellbach-Richwien.

Als Social Day wird der freiwillige Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für gemeinnützige Zwecke bezeichnet. Entsprechende Projekte sind in vielen Ländern und Betrieben inzwischen Teil der Unternehmenskultur. Die ante Holz GmbH begeht den Social Day mit seinen Auszubildenden seit 2019. Im vergangenen Jahr bauten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Sandkasten in einer Kindertagesstätte in Bromskirchen