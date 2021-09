Winterberg: Kein Street-Food-Festival wegen Gastronomiekrise

So lecker geht`s beim „Cheatday“ zu. Das Eventwerk Lippstadt möchte im nächsten Jahr auch in Winterberg einen Street-Food-Markt veranstalten.

Winterberg. Das Event-Werk Lippstadt wollte im Oktober einen „Cheatday“ in Winterberg anbieten. Wir haben nachgefragt, warum das Event doch nicht stattfindet

Eigentlich sollte sich der Winterberger Marktplatz an einem Wochenende im Oktober in eine Schlemmermeile verwandeln. Das Event-Werk Lippstadt wollte dort einen „Cheatday“, einen Street-Food-Markt, veranstalten und hatte im Internet auch schon einen Termin dafür bekannt gegeben. Doch jetzt steht fest: Die Veranstaltung soll erst nächstes Jahr stattfinden. Das teilte Marc Fox, Geschäftsführer der Veranstaltungs-Agentur, auf Anfrage der WP mit.

Street-Food-Markt soll regelmäßig stattfinden

Das Event-Werk Lippstadt hat bereits ähnliche Events in anderen Sauerländer Städten wie Brilon, Arnsberg und Meschede veranstaltet und möchte den Markt auch in Winterberg etablieren: „Unser Ziel ist es, diese Veranstaltung künftig regelmäßig zwei Mal im Jahr durchzuführen“, erklärt Marc Fox, Geschäftsführer der Veranstalter-Agentur. Eigentlich war schon für den Oktober 2020 ein „Cheatday“-Event in Winterberg geplant. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde daraus nichts. Auch der für Frühjahr 2021 geplante Termin konnte nicht stattfinden. Jetzt steht fest, dass der vom Veranstalter ins Auge gefasste Oktober-Termin - in Absprache mit dem Stadtmarketing Winterberg – ebenfalls nicht stattfinden wird.

Stadtmarketing möchte heimische Betriebe stärken

Das Stadtmarketing Winterberg teilte auf Anfrage der WP dazu mit, dass die Pandemie Winterberg und seine Wirtschaft, insbesondere die Gastronomie und Hotellerie besonders stark getroffen habe und erklärt: „Somit haben wir die wichtige Aufgabe, unsere stark gebeutelten Unternehmen in Winterberg und Dörfern zu unterstützen. Aus diesem Grund ist ein Street Food Festival in der Winterberger Innenstadt in diesem Jahr nicht möglich. Es würde zurzeit eine zu große Konkurrenz zur bestehenden Innenstadtgastronomie darstellen, was nicht in unserem Sinne und in dem unserer lokalen Betriebe ist.“ Gleichzeitig wird aber auch darauf verwiesen, dass das Stadtmarketing mit dem Event-Werk in Kontakt steht und man sehen werde, ob die Situation im nächsten Jahr wieder etwas entspannter sei, so dass dann wieder ein Street Food Festival in Winterberg stattfinden könne. „Doch zum jetzigen Zeitpunkt möchten wir die lokale Wertschöpfung in unserer Innenstadt erhalten“, so das Stadtmarketing.

Veranstalter zeigt Verständnis

„Das ist natürlich sehr schade für uns, zumal auch wir durch die Corona-Pandemie betroffen sind. Aber wir haben Verständnis dafür, dass der Cheatday noch mal verschoben wird. Wir hoffen, dass es nächstes Jahr klappt und dann eine erfolgreiche Veranstaltung für alle wird“, erklärt Marc Fox. Das Event-Werk Lippstadt hat 2016 erstmals einen Cheatday durchgeführt und seitdem viele Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt. Ihre Idee: „Wir haben längst verstanden, dass Essen schon lange nicht mehr nur die simple Befriedigung von Grundbedürfnissen ist, deshalb ist der Anspruch an uns und unsere Street-Food-Events stets aus leckerem Essen ein Erlebnis zu machen, das über die reine Hungerbewältigung hinaus geht.“

Ein „Schummeltag“

Der Begriff „Cheat Day“ stammt übrigens aus der Fitness-Bewegung. Hintergrund ist, dass viele Diäten einen Tag in der Woche anbieten, an dem alles erlaubt ist, also einen „Schummeltag“. Das heißt: Das Kalorienzählen sollte man bei einer solchen Veranstaltung vorübergehend vergessen.

