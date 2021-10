Winterberg: Kostenloser Corona-Test für Schüler nach Ferien

Die Schüler können sich nach den Herbstferien in Winterberg kostenlos testen lassen.

Winterberg. Damit es nach den Herbstferien keinen Infektions-Ausbruch an den Schulen gibt, bietet die Stadt Winterberg Tests an. So sind die Öffnungszeiten:

Der Schulstart nach den Herbstferien soll für die Schülerinnen und Schüler der Stadt Winterberg möglichst sicher verlaufen. Daher ermöglicht die Stadt Winterberg zusammen mit der Touristik und Wirtschaft GmbH, dass sich die Schülerinnen und Schüler vor dem Start der Schulen kostenlos am Sonntag, 24. Oktober, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Drive-In-Testzentrum auf dem Parkplatz am Oversum testen lassen können.

Mit dem Angebot der kostenlosen Schnelltests einen Tag vor dem Schulstart nach den Herbstferien möchte die Stadt Winterberg dazu beitragen, dass es in den Schulen der Stadt zu keinen unliebsamen Infektions-Überraschungen kommt.

Die Voranmeldung für die Testungen ist zwingend erforderlich. Eine Terminvergabe erfolgt per Voranmeldung digital über die Webseite www.winterberg.de/testzentrum.

