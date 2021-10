Winterberg: Lange Staus vor Coronateststelle am Oversum

Coronatests sind derzeit stark nachgefragt. An der Teststelle am Oversum in Winterberg muss stellenweise mit viel Wartezeit gerechnet werden.

Winterberg. Wer am Oversum in Winterberg einen Coronatest machen möchte, braucht vor allem Geduld, denn der Andrang ist riesig. Jetzt reagiert der Betreiber.

Wer am frühen Abend auf den Parkplatz des Oversums in Winterberg fahren möchte, erlebte in den vergangenen Tagen oft eine böse Überraschung: ellenlange Schlangen von Autos, die fast bis auf die Marktstraße reichten und stellenweise das Verlassen des kostenlosen Parkplatzes stark erschwerten. Grund ist der große Andrang am Corona-Testzentrum, das sich dort befindet. Der Träger und Betreiber, die Winterberger Wirtschaft und Touristik (WTW), reagiert nun auf die Situation.

Lesen Sie auch:Winterberg: Im Sommer mehr Party-Touristen als in Vorjahren

Prokuristin Maria Lieder erklärt, dass durch die Herbstferien derzeit ein verstärkter Andrang zu verzeichnen ist. Es ist nur möglich mit einem im Vorfeld vereinbarten Termin auch einen Coronatest vornehmen zu lassen. Wie kommt es dann zu diesen langen Warteschlangen? „Die Mitarbeiter versuchen, die hohe Nachfrage abzuarbeiten, aber es gibt einige Gäste, die anreisen und keinen Termin vereinbart haben. Sie rufen dann an und wir schauen, wo sie vielleicht noch zwischengeschoben werden können. Aber die Urlauber kommen dann einfach vorbei und nicht zur vorgegebenen Zeit.“ Das sorgt für Verzögerungen.

Verlängerte Öffnungszeiten am Testzentrum in Winterberg

Die WTW stellte sich im Vorfeld schon auf eine steigende Nachfrage ein und verlängerte die Öffnungszeiten. Als die Teststelle in diesem Jahr ihren Betrieb aufnahm, gab es noch drei Container in denen Tests durchgeführt wurden, mittlerweile gibt es nur noch einen. Das soll auch so bleiben.

Lesen Sie auch:Winterberg: Hunde ohne Leine am Hillebachsee? Es gibt Pläne

Maria Lieder bemerkt aber auch, dass der starke Andrang nur alle 48 Stunden vorherrscht, wenn die Tests ihre Gültigkeit verlieren und erneuert werden müssen.

Kostenlose Tests für Schüler am Oversum

Der Schulstart nach den Herbstferien soll für die Schülerinnen und Schüler der Stadt Winterberg möglichst sicher verlaufen. Daher ermöglicht die Stadt Winterberg zusammen mit der Touristik und Wirtschaft GmbH, dass sich die Schülerinnen und Schüler vor dem Start der Schulen kostenlos am Sonntag, 24. Oktober, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Drive-In-Testzentrum auf dem Parkplatz am Oversum testen lassen können. Das Angebot ist bereits gut gebucht laut Maria Lieder, aber noch gibt es freie Plätze für Interessenten.

Die Öffnungszeiten der Teststelle lauten wie folgt:

Montag bis Samstag 8 bis 12 Uhr, Montag, Mittwoch, Donnerstag: 17 bis 19 Uhr, Freitag, Samstag: 17 bis 20 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon