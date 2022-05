Winterberg: Lastwagen reißt Jungen (17) vom Moped – Klinik

Ein junger Fahrer eines Kleinkraftrades wird in Winterberg schwer verletzt, als er mit einem Lkw kollidiert.

Winterberg. Ein Jugendlicher (17) wird auf der B 236 bei Winterberg schwer verletzt. Er will einen Lkw überholen, doch der biegt gerade ab. Die Details:

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montag (9. Mai) gegen 16:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 17 jährige Kleinkraftradfahrer aus Hallenberg die B236 von Hallenberg in Richtung Züschen.

Kurz vor dem Ortseingang Züschen überholte der 17 jährige mehre Autos, die hinter einem Lkw her fuhren. Als er den Lkw überholen wollte, bog dieser nach links in eine Straße ab.

Der junge Mann kollidierte seitlich mit der Sattelzugmaschine und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

