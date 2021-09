Winterberg: Lidl öffnet – 1350 Quadratmeter mit Ökokonzept

Winterberg. In Winterberg eröffnet die neue Filiale des Discounters Lidl. Das Konzept laut Lidl: Mehr Platz, mehr Waren und mehr ökologisches Bewusstsein.

Die neue Filiale des Discounters Lidl in Mühlengrund 1 in Winterberg eröffnet am Donnerstag (30. September). Die alte Filiale wurde durch einen Neubau ersetzt. „Wir freuen uns sehr, dass uns die Winterberger hier so gut annehmen und uns bereits seit 21 Jahren ihr Vertrauen schenken“, sagt Lidl-Verkaufsleiter Florian Bolga. Mit der Neueröffnung würden insgesamt 15 Arbeitsplätze in Winterberg entstehen.

Mit einer großen Verkaufsfläche von rund 1.350 Quadratmetern wurde Platz für breitere Gänge und die Warenpräsentation geschaffen. Insbesondere das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhält mehr Fläche in der Filiale, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Vor Ort gibt es 93 Parkplätze.

Filiale in Winterberg ohne fossile Brennstoffe

Die Filiale in Winterberg komme ohne fossile Brennstoffe aus, benötige 100 Prozent weniger primäre Energiequellen und generiere damit rund 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß im Vergleich zu einem herkömmlichen Lebensmittelmarkt, so das Unternehmen.

Die Beheizung und Kühlung der Filiale erfolge über eine besonders effiziente Betonkerntemperierung. Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sowie eine gute Wärmedämmung sparten weitere Energie ein. LED-Beleuchtung verringere den Stromverbrauch dieser Filiale um rund 42.000 Kilowattstunden sowie den Kohlenstoffdioxidausstoß um etwa 17 Tonnen pro Jahr im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung. 2015 wurde das Energiekonzept von Lidl mit dem „Energy Efficiency Award“ der Deutschen Energie-Agentur (dena) für herausragende technische Leistung ausgezeichnet und ist inzwischen in über 300 Lidl-Filialen, auch in Winterberg, verbaut.

