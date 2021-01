Winterberg lockert nach Tourismus-Ansturm Betretungsverbote

Winterberg. Nach dem Touristen-Ansturm Ende Dezember und Anfang Januar machte Winterberg dicht. Jetzt folgen erste vorsichtige Lockerungen. Der Überblick:

Wie schon in den vergangenen Wochen haben sich die Verantwortlichen der Stadtverwaltung Winterberg auch in dieser Woche intensiv der Vorbereitung des kommenden Winter-Wochenendes gewidmet.

Die Ergebnisse der Vorbereitungen: Das bewährte Maßnahmenpaket bleibt bestehen, die Stadt Winterberg wird daher auch wieder ein Betretungsverbot der Pisten und auf dem Kahlen Asten erlassen. Darüber hinaus werden auch Polizei und Ordnungsamt Präsenz vor Ort zeigen, die Einhaltung der Regeln und Verordnungen kontrollieren.

Zwei Neuerungen gibt es allerdings: Die Loipen, die bisher vom Betretungsverbot betroffen waren, dürfen am Wochenende weiter genutzt werden. Und auch für die Wanderwege, die Pisten kreuzen, gilt kein Betretungsverbot. Nach den guten Erfahrungen der vergangenen Wochenenden mit nur wenigen Tagestouristen setzt die Verwaltung weiterhin auf das Verantwortungsbewusstsein der Menschen und appelliert erneut darum, nicht den Weg nach Winterberg anzutreten, sondern zu Hause zu bleiben.

Gesamtsituation im Blick

Mit Blick auf die kommenden Wochen und Wochenenden werden die Verantwortlichen im Winterberger Rathaus um Bürgermeister Michael Beckmann weiterhin die Gesamtsituation aufmerksam verfolgen und bewerten sowie auf dieser Basis dann konkrete Maßnahmen-Pakete entwickeln und umsetzen. „Unser Ziel und unsere Aufgabe ist es, ein auf die jeweils aktuelle Situation abgestimmtes Maßnahmen-Paket zu entwickeln. Dies ist uns in den vergangenen Wochen erfolgreich gelungen, um insbesondere die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gäste zu gewährleisten. Dieser Verantwortung werden wir auch in Zukunft gerecht werden mit situations-abhängigen Entscheidungen unsererseits“, so Michael Beckmann.