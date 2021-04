Die Polizei fahndet in Winterberg nach zwei Taschendiebinnen.

Polizei Winterberg: Mann bestohlen – So frech gehen Täterinnen vor

Winterberg. In Winterberg ist ein Mann (76) Opfer einen Taschendiebs geworden. Zwei Frauen – eine mit und eine ohne Kopftuch – klauten seine Geldbörse.

Am Donnerstag erschein ein 76-jähriger Mann auf der Polizeiwache in Winterberg und machte Angaben zu einem Taschendiebstahl. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei am Morgen gegen 8:30 Uhr auf dem Discounterparkplatz in der Straße „Neue Mitte“.

Der Mann bezahlte zuvor an der Kasse. Als er seinen Einkaufswagen in die Wagenstation brachte, bemerkte er zwei Frauen neben ihm. Wenig später rannten die beiden Frauen in Richtung Bahnhof. Anschließend bemerkte der 76-Jährige den Verlust seines Portemonnaies.

Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben: Beiden waren circa 25-30 Jahre alt und hatten schwarze Haare. Eine der Frauen trug ihre Haare offen. Die andere trug ein Kopftuch. Eine Frau trug eine grüne Jacke in der Hand.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 /90 200.

