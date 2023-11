Winterberg: Mann schlägt im Streit Frauen – schwer verletzt

Winterberg. In Winterberg schlägt ein Mann auf zwei Frauen ein. Zuvor hatte es in einer Disko einen Streit gegeben. Später wurde der Mann handgreiflich.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt, kam es am frühen Mittwochmorgen „Am alten Garten“ in Winterberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen und einem Mann aus Winterberg. Eine Frau wurde durch Schläge schwer verletzt, die andere leicht. Eine 40-Jährige und eine 28-Jährige waren bereits in der Nacht in einer Diskothek in Streit mit einem 35-jährigen Mann geraten.

Mann schlägt erst mit Flasche, dann mit der Hand und später mit einer Jacke zu

Im weiteren Verlauf kam es dann gegen 4:30 Uhr zu der körperlichen Auseinandersetzung. Der 35-Jährige Mann schlug der 40-Jährigen erst mit einer Plastikflasche und dann mit seiner Hand in ihr Gesicht. Als ihre 28-jährige Begleiterin den Notruf wählen wollte, nahm der Mann ihr Handy und warf es weg. Die 28-Jährige schlug er mit einer Jacke. Beide Frauen wurden dabei verletzt. Die 40-Jährige schwer, die 28-Jährige leicht.

An ihrem Handy entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 02981 - 90200 mit der Polizeiwache in Winterberg in Verbindung zu setzen.

