Winterberg: Mann sticht mit Glasscherbe zu - Krankenhaus

Winterberg . In Winterberg geraten in einer Unterbringungseinrichtung zwei Männer in Streit. Plötzlich eskaliert der Konflikt. Ein Mann landet im Krankenhaus.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mittelt, kam es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Unterbringungseinrichtung an der Kirchstraße in Winterberg.

Gegen 20:45 Uhr geriet ein 31-jähriger Mann aus Gronau mit einem 35-Jährigen aus Winterberg in Streit. Der 35-Jährige verletzte den 31-Jährigen im weiteren Verlauf mit einer Glasscherbe. Der Mann aus Gronau wurde leicht verletzt. Er ist mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen

