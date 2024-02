Winterberg: Millionenerfolg für die beliebte Skiregion

In feinsten Schneestaub gehüllt: Die idyllische Innenstadt von Winterberg

Winterberg. Winterberg ist nicht nur bei Schnee-Fans und Skifahrern beliebt. Das zeigt jetzt die Auswertung eines medialen Dienstleisters

In der Stille des Morgens, wenn die Fernsehgeräte zum Leben erwachen, werden Zuschauer, beispielsweise auf dem TV-Sender 3 Sat, mit atemberaubenden Aussichten auf alpine Landschaften begrüßt. Diese Szenen, begleitet von regionalen Melodien, malen ein ruhiges Bild, das Grenzen überwindet. Doch man könnte überrascht sein zu erfahren, dass solche fesselnden Panoramen nicht ausschließlich den Alpen vorbehalten sind. Winterberg und Hallenberg, eingebettet in der Region Hochsauerland, bieten ebenso bezaubernde Landschaften, die ihren südlichen Pendants, nach Willen der Touristiker aus Winterberg Konkurrenz machen.

Die Webcam-Aufnahmen aus der Ferienwelt Winterbegr mit Hallenberg sind heiß begehrt. Foto: WTW / WP Meschede

Der Reiz der Winterberger Landschaft spiegelt sich in ihrer Online-Präsenz wider und zieht weltweit Millionen von Zuschauern an. Allein im Dezember verzeichnete die Region, laut dem Anbieter, fast 14 Millionen Aufrufe im Netzwerk von 1079 Kameras von Feratel, womit sie viele renommierte alpine Destinationen übertreffe, heißt es in einer Pressemeldung der Winterberg Touristik und Wirtschaft.

Die Feratel Media Technologies GmbH, Anbieter dieser Webcams, stellt Daten sowohl aus Fernsehsendungen als auch aus Online-Plattformen zusammen. Unter den in Winterberg vorgestellten Orten befinden sich der Brembergkopf, die St. Georg-Schanze, das Skikarussell Altastenberg und die Postwiese, die, laut dem Anbieter, jeden Monat Millionen von Zuschauern anlocken.

„Da muss ich hin“

„Dies sind beeindruckende Zahlen, die verdeutlichen, wie attraktiv unsere Tourismus-Destination ist. Die Bilder prägen sich ein und hinterlassen die Botschaft: Da muss ich hin“, bemerkt Ronja Faber von Winterberg Tourismus und Wirtschaft. Webcams sind zu einem unverzichtbaren Werkzeug in modernen Marketingstrategien geworden und bieten potenziellen Gästen einen immersiven Einblick in den Charme des Ziels.

„Wir transportieren über die Bilder nicht nur eine Information über das Wetter, die Landschaft oder die Schneehöhe, sondern rufen auch Emotionen hervor und schaffen eine Verbindung zwischen Zuschauern und unserem Angebot“, fügt Faber hinzu. 1079 Webcams weltweit in 553 Orten mit 78 Millionen Server-Abrufen täglich sowie 1,1 Milliarden Zugriffen auf Panorama-Videos im Jahr 2023 allein über das Unternehmen Feratel sprechen eine deutliche Sprache, wie wichtig dieses Thema in der Tourismus-Branche geworden ist.

Soziale Medien und Reiseblogs

In einer Zeit, in der virtuelle Erlebnisse Reiseentscheidungen prägen, dienen Winterbergs Webcams als Fenster zu seiner natürlichen Schönheit und locken Reisende aus der Nähe und Ferne, um ihre Schönheit aus erster Hand zu erleben.

Die Präsenz von Winterbergs Panoramabildern ist nicht nur auf Feratel-Kameras beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf soziale Medien und Reiseblogs. Täglich teilen Abenteuerlustige und Naturliebhaber ihre Erfahrungen und beeindruckenden Fotos, die dann ihre Erlebnisse zu Winterberg in alle Ecken der Welt tragen. Ein enorm wichtiges Marketinginstrument, auf das kein Urlaubsort mehr verzichten kann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon