Noch sind die Bedingungen nicht ideal, aber Winterberg eröffnet dennoch zwei Lifte am Wochenende für Spaß im Schnee.

Winterberg/Willingen. Unter technisch erzeugtem Schnee und einer dünnen Schicht Naturschnee gibt es erste Möglichkeiten für Ski Alpin. Diese zwei Lifte sind geöffnet.

Winterberg öffnet zwei Lifte am dritten Adventswochenende

Die zweite Wochenhälfte hat auf den Bergen ein paar Zentimeter Neuschnee gebracht. Für einen richtigen Saisonstart ist das zu wenig. Doch am dritten Adventswochenende drehen sich zwei Lifte. Zur aktuellen Saison haben die Skigebiete in der Wintersport-Arena Sauerland rund 15 Millionen Euro in Lifte, Schneesicherheit, Energiesparmaßnahmen und Skihütten investiert.

Die Möglichkeiten beim Ski Alpin

Ein vollständiger Saisonstart ist das noch nicht, eher ein erster Testbetrieb im Skiliftkarussell Winterberg. Dort werden am Samstag und Sonntag der Vierer-Sessellift in der Remmeswiese und der Achter-Sessellift am Poppenberg laufen.

Auf etwas technisch erzeugtem Schnee als Unterlage und dünner Naturschneeauflage wird somit ein erstes Wintersportangebot zur Verfügung stehen. Ob in der kommenden Woche am Montag der Liftbetrieb in der Remmeswiese fortgesetzt wird, wird sich kurzfristig herausstellen, der Poppenberglift wird weiter laufen.

Das Angebot beim Langlauf

Schnee fällt auf nasse und nicht gefrorene Erde, so dass selbst 10 oder 15 Zentimeter Schnee unter Umständen nicht reichen, um gute Loipen zu spuren. Zudem können die Loipenspurgeräte erst nach Abklingen des Schneefalls Spuren ziehen. Das wäre ab Sonntag der Fall. Dann aber wird es wieder milder. „Mit etwas Glück werden die hoch gelegenen Gebiete, dort wo trockener Untergrund ist, eine kleine Runde für die freie Technik spuren“, erklärt Stefan Küpper, Vorsitzender der Nordicsport-Arena Sauerland.

Winterwandern

Auf den Bergen werden die Gäste erste Wintererlebnisse haben. In winterweißer Landschaft können sie sich den Schnee um die Nase wehen zu lassen. Dort wird es auch möglich sein, einen Schlitten hinter sich her zu ziehen oder einen kleinen Hang hinter zu rodeln, allerdings ohne Rodellift.

Wetter und Aussichten

Um die 20 Zentimeter Schnee sollen bis Sonntag fallen, allerdings nur in den Höhenlagen. Unterhalb von 700 Meter ist die Schneemenge deutlich geringer. Zudem melden die Wetterdienste ab Sonntag auf den Bergen wieder Temperaturen leicht über null Grad.

Veranstaltungen

9. bis 15. Dezember: Europa Cup Bob in Winterberg

14. Dezember: Saison-Eröffnungsparty, Skigebiet Bödefeld-Hunau