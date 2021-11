Winterberg: Ordnungsamt zieht Bilanz nach Schnee-Wochenende

Winterberg. Auf den Pisten in Winterberg gelten strenge Regeln zum Schutz vor Corona. Das Ordnungsamt kontrollierte vor Ort und zieht Bilanz zum Saisonstart.

An diesem Wochenende wurde die Wintersportsaison in der Ferienregion Winterberg und Hallenberg eröffnet. Die Saison-Eröffnung stand natürlich auch im Zeichen der Corona-Pandemie. Deshalb gelten strenge 2G-Regeln für Wintersportler. Alle Beteiligten von den Liftbetreibern,den Hüttenwirten, Skiverleihern und Skischulen bis hin zur Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH und dem städtischen Ordnungsamt hatten im Vorfeld ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzeptentwickelt, um eine sichere Wintersportsaison zu ermöglichen.

Lesen Sie auch:Winterberg: Erster Schnee zieht erneut Auto-Drifter-Szene an

„Die Besucher in Winterberg haben sich vorbildlich an die 2G-Regeln gehalten. Skiliftbetreiber und Mitarbeiter unseres städtischen Ordnungsamtes haben, die nach der Coronaschutz-Verordnung vorgesehenen Stichproben durchgeführt, nur ganz vereinzelt konnten die Besucher nicht sofort den Personalausweise vorlegen und wurden zurück an ihre Autos geschickt, um die Ausweisdokumente zu holen, ansonsten haben sich die Besucher im Skigebiet vorbildlich an das Hygienekonzept und die Regeln gehalten. Unser Sicherheits- und Hygienekonzept hat also gegriffen“, so Bürgermeister Michael Beckmann.

Lesen Sie auch:Schnee im Sauerland: So lief der Saisonstart in Winterberg

In den nächsten Wochen werden alle Beteiligten an ihrem erfolgreichen Strategie-Konzept aus Präsenz, Aufklärung und stichprobenartigen Kontrollen festhalten. „Unsere engagierten Ordnungsamtes-Teams werden auch an den kommenden Wochenenden sehr präsent sein“, so Jan Benjamin Kermas, der stellv. Ordnungsamtsleiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon