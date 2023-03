Winterberg: Outdoor Camp am Hillebachsee für Sportfans

Am Hillebachsee in Winterberg-Niedersfeld findet erneut das Intersport Outdoor Camp statt

Niedersfeld. Das Intersport Outdoor Camp am Hillebachsee in Niedersfeld war 2022 ein großer Erfolg. Jetzt gibt’s eine Neuauflage. Was Besucher erwartet.

Bereits im vergangenen Jahr, war das Intersport Outdoor Camp am Hillebachsee in Niedersfeld ein großer Erfolg, betonen die Veranstalter. Jetzt wird es eine Wiederauflage geben. Und zwar von Donnerstag, 29. Juni bis Sonntag, 2. Juli. Teilnehmer haben dort die Möglichkeit, die neuesten Outdoor-Produkte aus der Industrie auf Herz und Nieren zu testen und sich von den Markenvertretern vor Ort beraten zu lassen. Darüber hinaus wird es eine ganze Reihe an Aktivitätsmöglichkeiten und Aktionen geben, bei denen das Material getestet werden kann – darunter Yoga, Mountainbiken, Klettern, Wandern und Wakeboarden. Passende Unterkünfte finden sich in den Zelten vor Ort oder aber über die Winterberg Touristik. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.intersport.de/outdoor-camp möglich.

Guides und Trainer

Das Camp ist aus dem Wunsch heraus entstanden, eine Veranstaltung anzubieten, bei der die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, verschiedenste Outdoor-Aktivitäten auszuprobieren und gleichzeitig die neuesten Produkte der Branche unter realen Bedingungen zu testen. Auch für diejenigen, die auf der Suche nach einem neuen Hobby sind, bietet die Veranstaltung Möglichkeiten, um sich durch die unterschiedlichsten Sportarten durchzuprobieren, ohne gleich in Equipment oder Leihausrüstung investieren zu müssen. Zudem erleichtern die professionellen Guides und Trainer vor Ort einen leichten Einstieg und stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Über die vier Tage verteilt gibt es eine ganze Reihe unterschiedlichster Aktivitäten sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene zu den Themen Bike, Hike, Climb und Fitness. Alle angebotenen Sportarten können auch mit eigenem Equipment in Anspruch genommen werden.

Zelten am See

Wer auf der Suche nach der nächstgelegenen Unterkunft ist, hat die Möglichkeit, in einem der Zelte auf dem Camp-Gelände unterzukommen und sich morgens mit einem Frühstück verwöhnen zu lassen. Wer auf der Suche nach einem soliden Dach über dem Kopf ist, dem bietet die Winterberg Touristik eine Unterkunft in der nahen Umgebung. Eine ausführliche Liste mit allen Informationen zu den Aktivitäten ist auf der Website zu finden. Nach der Anmeldung haben Teilnehmende die Möglichkeit, sich einen eigenen „Stundenplan“ zusammenzustellen, um keine der geplanten Aktivitäten zu verpassen.

Tickets zum Intersport Outdoor Camp gibt es ab 195 Euro inklusive Welcome Bag, Zugang zu allen Kursen, Testmaterial der Aussteller und zwei Abendveranstaltungen mitsamt Verpflegung. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

