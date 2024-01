Winterberg: Polizei entdeckt hohe Zahl an Ecstasy-Tabletten

Winterberg. Ein vorbestrafter Mann aus Olpe soll die Drogen in einem Auto versteckt haben. Dabei war die Polizei wegen einer anderen Sache vor Ort

Bereits am 30. Dezember vergangenen Jahres kam es in Winterberg zu einem Polizeieinsatz in Winterberg - Silbach. Laut der Pressestelle der Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises waren die Beamten zunächst wegen zivilrechtlicher Streitigkeiten gerufen worden. In diesem Zusammenhang entdeckten die Polizisten ein stillgelegtes Fahrzeug in einer Garage und durchsuchten es. „In diesem Fahrzeug wurden durch die Beamten der Wache Winterberg eine nicht geringe Menge an Drogen in Form von Ecstasy-Pillen aufgefunden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sofort nahm die zuständige Kriminalpolizei des Fachkommissariats für Betäubungsmittelkriminalität aus Meschede die Ermittlungen auf. Das Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz richtet sich gegen einen 43-jährigen Mann aus dem Kreis Olpe. Dieser ist der Polizei bereits wegen einschlägiger Delikte bekannt. Die Drogen wurden sichergestellt und befinden sich derzeit in einer labortechnischen Untersuchung. Im Verkauf hätten die Ecstasy-Tabletten einen hohen vierstelligen Eurobetrag erzielt.

