Winterberg: Polizei sucht mutmaßlichen Laptop-Dieb

Winterberg. Im Euronics-Markt in Winterberg soll ein Mann einen Laptop gestohlen haben. Einige Monate nach der Tat gibt es nun ein Fahndungsbild der Polizei.

Nach einem Ladendiebstahl bittet die Polizei um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wie die Polizei am Montag (16. Januar) miteilt, soll ein Mann bereits am 20. Oktober 2023 gegen 14:30 Uhr einen Laptop der Marke HP aus dem Elektronikgeschäft Euronics in Winterberg entwendet haben.

Dieser Mann soll laut Polizei einen Laptop gestohlen haben Foto: Polizei

Es wurden Bilder von einer Überwachungskamera gemacht. Die Polizei wenden sich nun an die Bevölkerung und fragt jetzt: Wer kann Angaben zu dem Mann machen?

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

