Winterberg: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt in Klinik

In Krankenhäuser mussten zwei Menschen nach Radunfällen am Wochenende im Hochsauerlandkreis.

Winterberg/Hochsauerlandkreis. Zwei Radfahrer verletzten am Pfingstwochenende bei Unfällen im Hochsauerlandkreis so schwer, dass sie in Krankenhäuser gebracht wurden.

Zwei schwer verletzte Fahrradfahrer forderte das Pfingstwochenende im Hochsauerlandkreis. In Winterberg fuhr am Samstag gegen 17.40 Uhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer auf der abschüssigen Neuastenberger Straße in Richtung Mollseifen.

In einer Linkskurve geriet der Mann aus Büren in den rechten Rinnstein und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Da sich Hinweise ergaben, dass der Mann aus Büren unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Unfall in Meschede: Rettungsdienst im Einsatz

Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg stürzte in Meschede am Montag eine 54-jährige Frau aus Witten. Diese radelte um 14.55 Uhr vom Hennesee kommend in Richtung Innenstadt. Vermutlich stürzte die Frau an der abgesenkten Bordsteinkante. Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.