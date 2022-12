Winterberg: Ratsfraktionen sorgen sich um Altschulden

Winterberg. Der Ratsfraktionen der Stadt Winterberg hat dem Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung zugestimmt. Doch es gibt weiterhin Anlass zur Sorge:

Der Rat der Stadt Winterberg hat in seiner letzten Sitzung im Jahr 2022 dem Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung zugestimmt. Trotzdem garnierten die Fraktionsvorsitzenden ihre Zustimmung mit etwas Kritik.

SPD-Fraktionsvorsitzender Torben Firley Foto: SPD Winterberg

Haushalt während einer Zeitenwende

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Torben Firley,verwies darauf, dass die Haushaltsberatungen in eine sehr ausgewöhnliche Zeit gefallen seien und damit ist jetzt nicht die vorweihnachtliche Adventszeit gemeint. In der aktuellen Situation sei es nicht einfach nur eine Rede zum Haushalt 2023 der Stadt Winterberg zu halten, ohne die von Kanzler Scholz ausgerufene Zeitenwende zu beachten.

Erfreulich sei aber, dass der Rechnungsprüfungsausschuss das Jahresergebnis 2021 mit einer „schwarzen Null“ attestiert habe. Ursprünglich sei ja mit einem Jahresfehlbetrag von 867.443 Euro geplant worden. Firley erinnerte daran, dass dies allerdings erneut nur mithilfe des Gesetzes Schäden aus der COVID-19-Pandemie zur Isolierung in Höhe von 2.073.000 Euro möglich gewesen sei. „Dieses Ergebnis freut uns um so mehr, als dass wir noch im Pandemiejahr 2020 nur ein negatives Ergebnis von 549.000 Euro hatten“, sagte Firley.

Keine Isolierung für 2022

Positiv sei, dass für das Jahr 2022 keine Isolierung notwendig ist. Dass auch für den Haushalt 2023 keine Kassenkredite vorgesehen sind und somit keine weitere Neuverschuldung erfolgen werde, begrüße die SPD-Fraktion sehr. „Leider haben wir von Ihnen, Herr Bürgermeister, recht wenig gehört, wie wir unsere Einnahmensituation verbessern können und solange das nicht möglich ist, in welchen Bereichen Einsparungen vorgenommen werden können, ohne die Vernachlässigung unserer Pflichtaufgaben“, sagte Firley. Man müsse sich aber gemeinsam kritisch die Frage stellen, ob jede geplante Maßnahme aufgrund der finanziell immer noch angespannten Situation umgesetzt werden könne.

CDU-Fraktionsvorsitzender Timo Bundkirchen Foto: CDU Winterberg

Belastung für viele

Bei Projekten, welche mit Fördergeldern unterstützt werden, müsse eine Umsetzung innerhalb der Fristen aber zwingend erfolgen. „In einem sind wir mit Ihnen konform, denn auch wir sehen zurzeit keinen Anlass, die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer zu erhöhen“, sagte Firley. Trotzdem gab der SPD-Mann Bürgermeister Beckmann rhetorisch einen mir: „Die Steuern nicht zu erhöhen ist allerdings kein kommunales Entlastungspaket, so gerne Sie, verehrter Herr Bürgermeister, dies auch so verkaufen wollen. Denn die steigenden Preise sind eine nie zuvor da gewesene Belastung für unsere Unternehmen und auch für jeden privaten Haushalt“, sagte Firley.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Timo Bundkirchen, verwies darauf, dass „die erdrückende Schuldenlast“ bis 2026 massiv ansteigen und sich planerisch bei circa 50 Millionen einpendeln werde. „Diese finanzielle Schieflage ist nicht durch kommunalpolitische Entscheidungen oder Fehler der Stadtverwaltung entstanden, sondern ist den drastischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der aneinanderreihenden Krisen geschuldet“, sagte Bundkirchen. Daher fordere seine Fraktion die Landesregierung auf, sich dem Thema der Altschulden von Winterberg anzunehmen und Winterberg nicht alleine zu lassen. Dies könne in Form von Finanzmitteln oder durch den Zugang zu günstigen Kreditzinsen, wie beispielhaft in der Stadt Hagen, sagte Bundkirchen.

FWG-Mann Sebastian Vielhaber Foto: Stefanie Bald

Große Sorge

Sebastian Vielhaber, Fraktionsvorsitzender der FWG, betonte in seiner Rede, dass seine Fraktion „mit großer Sorge“ weiter auf die Verbindlichkeiten Winterbergs, die wie bereits bei der letzten Haushaltsverabschiedung prognostiziert, in diesem und auch in den nächsten Jahren zunehmen werde. „Es muss darauf geachtet werden, dass die Kosten für bevorstehende Investitionen im Rahmen verbleiben. Der Hauptgrund der Steigerung liegt insbesondere bei den zukunftsweisenden Investitionen in die Bildungsinfrastruktur sowie in die Infrastruktur und Ausstattung unserer Feuerwehr“, forderte er.

Der Großteil der Investitionsmaßnahmen werde von der FWG mitgetragen. Die Freien Wähler hielten es für geboten und richtig, wenn man weiter die Zukunft gestalten und Winterberg dadurch attraktiver gemacht werde. „Gleichwohl müssen wir die mittel- beziehungsweise langfristige Handlungsfähigkeit unserer Stadt im Blick behalten. Für uns ist es von enormer Bedeutung, dass mit den Steuergeldern unserer Bürger verantwortungsvoll umgegangen wird“, sagte er.

FDP: Vernünftiger Haushalt

„Aus Sicht der FDP ist es der Verwaltung gelungen, einen vernünftigen Haushaltsentwurf 2023 zu erstellen“, sagte deren Fraktionsvorsitzende Bernd Kräling. Wie in den beiden vergangenen Jahren der Ratsperiode hätten Bürgermeister und Kämmerer bei den gemeinsamen Beratungen ein offenes Ohr für die „kritisch hinterfragten Themen“ der FDP gezeigt. Das Thema Schulden beschäftige die FDP aber nachhaltig. „Das Verschieben der Belastungen auf nachfolgende Generationen macht uns nicht glücklich und mich persönlich nachdenklich. Wir sehen aber im Moment für unsere Stadt auch keine andere Möglichkeit“, sagte der FDP-Mann. Aber: Da die Winterberger Bürger von der Corona-Pandemie betroffen seien und Einschränkungen ertragen müssten, hob er hervor, dass darauf besondere Rücksicht genommen wurde: „Wie von uns bereits im Kommunalwahlkampf 2020 gefordert, wird auch in 2023 auf Steuererhöhungen verzichtet“, sagte er.

In dieser „herausfordernden Zeit“ appellierte Kräling „dringend an kaufmännische Tugenden“ und stellte den Antrag, auch einzelne der kleineren im Haushaltsplanentwurf aufgeführten Investitionen unter 25.000 Euro kritisch auf den Prüfstand zu stellen.

