Winterberg: Rettungskräfte jagen zu schwerer Kollision

Winterberg. Die Benachrichtigung für die Winterberger Einsatzkräfte klang dramatisch: Unfall mit eingeklemmter Person bei der Ruhrquelle.

Das Einsatzstichwort am Dienstagnachmittag klang dramatisch: Unfall mit einer eingeklemmten Person an der Ruhrquelle. Sofort jagten die Einsatzkräfte zum Unglücksort. Im Bereich der Bundesstraße 480 und der Landesstraße 740 war ein Auto mit einem Lastwagen kollidiert. Neben den Einheiten aus Winterberg und Elkeringhausen fuhr ein weiteres Einsatzfahrzeug aus Niedersfeld die Einsatzstelle von der Gegenrichtung aus an.

Entgegen der Einsatzmeldung befanden sich bei Eintreffen der Feuerwehr keine Personen mehr im Fahrzeug. Die Feuerwehr sicherte zunächst die Einsatzstelle ab und stellte aufgrund der Beschädigungen an den Fahrzeuge vorsorglich den Brandschutz sicher. Nach Reinigung der Straße von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsmitteln konnte die Feuerwehr nach rund 30 Minuten die Einsatzstelle wieder verlassen.

Neben Fahrzeugen des Rettungsdienstes und der Polizei befanden sich sieben Fahrzeuge der Feuerwehr Winterberg von den Standorten aus Winterberg, Elkeringhausen und Niedersfeld im Einsatz. Laut der Pressesprecherin der Polizei des Hochsauerlandkreises, Laura Burmann, wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Der Unfallhergang wird nun untersucht. (bene)

