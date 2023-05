Winterberg: Riskantes Überholmanöver von Lkw sorgt für Crash

Winterberg. Zwei Menschen werden bei einem Unfall auf der B480 verletzt. Ein Auto muss einem überholenden Lkw ausweichen. Der Lkw-Fahrer flüchtet zunächst.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Dienstag um etwa 7.40 Uhr auf der B480 zwischen Niedersfeld und Wiemerighausen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei überholte ein 43-jähriger Lkw-Fahrer aus Unna einen in Richtung Winterberg fahrenden Lkw. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich ein Auto im Gegenverkehr aus. Es kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben.

Die 18-jährige Fahrzeugführerin aus Winterberg und ihre 17-jährige Beifahrerin aus Hallenberg verletzten sich leicht. Der überholende Lkw-Fahrer setzte zunächst seine Fahrt fort, konnte aber wenige Minuten später im Bereich Winterberg-Züschen durch die Polizei angetroffen werden.

