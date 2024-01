Winterberg: Schneeproduktion läuft auf Hochtouren

Winterberg. Trotz milder Temperaturen und wenig Neuschnee können die Wintersportler im Sauerland aufatmen: Kunstschnee sorgt für gute Bedingungen.

Die Wintersportler im Sauerland haben Grund zur Freude: Die Temperaturen sollen in den nächsten Tagen weiter fallen und für winterliche Bedingungen sorgen. Obwohl es in der letzten Nacht nur wenig Neuschnee gab, können die Skifahrer und Snowboarder auf dem Poppenberg von guten Schneeverhältnissen profitieren. Das liegt an den Schneekanonen, die dort seit gestern im Einsatz sind.

Kunstschnee sorgt auf dem Poppenberg für eine weiße Winterlandschaft. Foto: Max Maurer / WP

Die Schneekanonen sind Maschinen, die künstlichen Schnee erzeugen, indem sie Wasser und Luft unter hohem Druck versprühen. Der künstliche Schnee ist zwar nicht so fluffig wie der natürliche, aber er ist stabil und langlebig. Die Schneekanonen können auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt arbeiten, solange die Luftfeuchtigkeit niedrig ist.

