Winterberg: Schüler entwickeln nachhaltige Touristenroute

Toller Erfolg für die Kindertagesstätte Arche Noah in Züschen und das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Winterberg. Dorthin geht der Klimaschutzpreis des Unternehmens Westenergie. Dieser stand auch im Jahr 2022 ganz im Zeichen des Natur- und Umweltschutzes. Der Winterberger Bürgermeister Michael Beckmann, Stefan Lange von der Westenergie AG und Revierleiter Max Lange vom Forstbetrieb der Stadt Winterberg haben jetzt den beiden Preisträgern des Jahres 2022 Urkunden und Geldpreise übergeben.

Die Kindertagesstätte Arche Noah in Züschen holte sich den ersten Preis. Foto: Stadt Winterberg

Das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro stellt die Westenergie AG zur Verfügung. „Die Kinder und die Schülerinnen und Schüler stehen mit ihren spannenden Projekten beispielhaft für das vielfältige Engagement für den Klimaschutz in unserer Stadt. Klimaschutz ist sicher eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Deshalb ist es so wichtig, diejenigen zu würdigen, die aktiv etwas dafür tun und eine Vorbildfunktion einnehmen“, sagte Bürgermeister Michael Beckmann. Kommunalmanager Stefan Lange ergänzt: „Jede Maßnahme und jedes Engagement für den Umweltschutz verdient unsere Hochachtung und Wertschätzung. Der Preis soll eine Anerkennung für Geleistetes sein, gleichzeitig bietet das Preisgeld die Möglichkeit weitere Projekte und Ideen umsetzen zu können“.

In Winterberg gewinnt in diesem Jahr die Kindertagesstätte Arche Noah in Züschen mit dem Projekt „So viele Dinge die du für die Erde tun kannst“ den ersten Preis und damit 600 Euro. Natur, Landschaft und Umweltschutz werden in den Kita-Alltag integriert. So hat die Kindertagesstätte im vergangenen Jahr unter anderem in einem Hochbeet Schnittlauch, Petersilie, Radieschen, Salat und Zwiebeln angepflanzt. Die Kinder konnten zusehen, wie das Angepflanzte gewachsen ist und konnten schon nach einer kurzen Zeit die Kräuter ernten und in einem Dip verköstigen. Auch wurde ein neuer Apfelbaum eingepflanzt, wobei die Kinder tatkräftig mit Schüppe halfen.

Über den zweiten Platz und damit 400 Euro Preisgeld freut sich der Leistungskurs Erdkunde des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Der Leistungskurs Erdkunde hat zwei nachhaltige Tourismusrouten entwickelt, die sowohl zu Fuß, als auch mit dem Fahrrad bestritten werden können. Dabei werden interessante Aktivitäten aus Winterberg und der Umgebung aufgegriffen, welche Gäste und Bürgerinnen und Bürger dazu animieren sollen, sich nachhaltig in der Umgebung zu beschäftigen. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten auch weiter an Projekten für den Klimaschutz und veranstalten gemeinsam mit der Stadt und der WTW im März den ersten Klimagipfel in Winterberg. Auch in diesem Jahr soll der Klimaschutzpreis der Westenergie AG wieder vergeben werden.

