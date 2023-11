Winterberg: Schwerer Unfall in Niedersfeld verursacht Stau

Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und will nun ermitteln, wie es zu dem Unfall kam. Eine Person musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Winterberg In Niederfeld bei Winterberg kommt es auf der B 480 zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Feuerwehr muss eine Person befreien

Am Freitagmorgen (17. November) ist es in Niedersfeld bei Winterberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer eines Autos gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 480 kurz hinter der Straße Am Ellenberg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam ins Schleudern und kippte zur Seite. Eine der beiden Insassen konnte sich in der Folge nicht mehr selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sofort wurde die Winterberger Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. 40 Einsatzkräfte rasten zum Unfallort.

Winterberg: Tannenbaumverkäufer spricht über Preissteigerung

Hier kümmerten sich die Rettungskräfte um die beiden verunglückten Insassen. Zügig konnten sie die eingeschlossene Person schließlich aus dem Inneren des Autos befreien, teilt der Wehrleiter Freiwilligen Feuerwehr Winterberg, Wolfgang Padberg, auf WP-Anfrage mit. Eine verunglückte Person musste in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und will nun ermitteln, wie es zu dem Unfall kam. Aufgrund des Berufsverkehrs kam es auf der viel befahrenen Straße zu einem längeren Stau.

.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon