Winterberg setzt zusätzliche Busse für Schülerverkehr ein

Ein "Schulbus" steht vor dem Impfzentrum am Montag, den 23. August 2021 in Duisburg. Im Rahmen einer Impfaktion werden impfwillige Schüler ab 12 mit Bussen zum Impfen ins Impfzentrum im Theater am Marientor gebracht. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services