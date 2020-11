Siedlinghausen. Am Dienstag, 1. Dezember, kehrt Leben in den ehemaligen Rewe-Markt an der Hochsauerlandstraße zurück: Eine Netto-Filiale eröffnet.

Rund drei Monate lang gab es in Siedlinghausen keinen Supermarkt. Das ändert sich am Dienstag (1.12.): Um 7 Uhr eröffnet die Filiale des Discounters Netto am Standort des ehemaligen Rewe-Marktes. Von Montag bis Samstag ist dann jeweils von 7 bis 21 Uhr geöffnet.

Am Tag vor der Eröffnung war der Laden so gut wie vorbereitet, bis auf das Obst und Gemüse lagen fast alle Waren in den Regalen. Im Vergleich zum ehemaligen Rewe ist das neue Geschäft luftiger und auch größer: Von 680 auf knapp 800 Quadratmeter ist die Verkaufsfläche gewachsen.

Gebäude entkernt und neu gestaltet

„Das Gebäude wurde komplett entkernt“, berichtet Christian Leisse, geschäftsführender Gesellschafter der Eigentümergemeinschaft der Immobilie. „Es sind neue Böden drin, neue Technik – auch Kühltechnik – und die Beleuchtung wurde komplett auf energiesparende LEDs umgestellt, auch auf dem Parkplatz“, zählt er auf.

Apropos Parkplatz: Dort wurde die Verkehrsführung geändert und die Parkflächen unmittelbar vorm Geschäft weggenommen, so dass nun ein Rundverkehr möglich ist. Ein neuer Fußweg von der Bushaltestelle soll dafür sorgen, dass Kunden nicht mehr auf dem abschüssigen Trampelpfad ausrutschen. Zehn Mitarbeiter unter der Führung von Marktleiterin Alexandra Hahne arbeiten im Markt, darunter, so Hahne, auch vom ehemaligen Rewe Übernommene.

Möglichst wenig Konkurrenz für örtliche Bäcker und Metzger

Rund ein Dutzend Lebensmittel-Einzelhändler, berichtet Leisse, hätten Interesse an dem Standort gezeigt. Aus zwei Gründen habe man sich schließlich für Netto entschieden: „Erstens bieten sie ein Sortiment sowohl mit Marken als auch mit preisgünstigen Eigenmarken und sprechen damit breite Käuferschichten an. Zweitens waren sie die einzigen, die auf eine Bäckerei im Eingang und eine Fleisch-Bedientheke verzichten konnten. Beides wollten wir wegen der Konkurrenz für die heimischen Handwerksbetriebe nicht.“