Winterberg-Siedlinghausen: Mit Kaugummiautomat Bienen retten

Pünktlich zum Pflanz-eine-Blume-Tag am 12. März startet die Saison des Bienenautomaten in Siedlinghausen.

Siedlinghausen. Einen alten Kaugummiautomaten umfunktionieren und damit die Welt ein wenig besser machen? Das geht! Wie, zeigt die Kolpingjugend Siedlinghausen:

Kurz bevor Bienchen und Blümchen aus dem Winterschlaf erwachen, lohnt sich der Gang zum Bienenfutterautomat von der Kolpingjugend Siedlinghausen. Für ein paar Münzen können Passanten/innen aus den ehemaligen Kaugummiautomaten bienenfreundliche Kapseln mit regionalem Saatgut ziehen. „Dadurch soll die Nahrungsvielfalt für Bienen, Schmetterlinge und Co. in unseren grauen Orten verbessert werden“, erklärt die Leiterrunde der Kolpingjugend Siedlinghausen. Jeder Automat ist ein Unikat – in liebevoller Handarbeit von dem Dortmunder Erfinder Sebastian Everding aufgearbeitet. „Damit versuche ich die Welt ein bisschen lustiger und etwas ökologisch Sinnvolles zu machen“, so Everding.

Der gelbe Automat in der Kolpingstraße am Kolpinghaus ist Teil eines bundesweiten Netzwerks aus über 200 Standorten. Der Siedlinghäuser Automat ist durch Preisgeld eines Kolpingpreises finanziert worden. Meist betreiben Vereine, Schulen, Kommunen, Unternehmen oder Privatpersonen mit viel Engagement die bunten ehemaligen Kaugummiautomaten. Entstanden ist die Initiative der Bienenfutterautomaten 2019 aus einer Idee des Handwerksmeisters Everding und der Aktion „Lass deinen Ort aufblühen!“ des Frankfurter Bildungsprojekts „Bienenretter“. Als Kooperationspartner stellt das Sozialunternehmen „Bienenretter Manufaktur“ das Füllmaterial mit heimischen Pflanzen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung. Vom Verkauf jeder Kapsel geht ein Förderbeitrag an die Bienenretter Bildungsarbeit.

Kapsel inklusive Saatgut

Nicht nur die Bestäuber, auch die Bienenautomaten waren in den letzten Monaten im Winterschlaf. Nun ab dem 12. März, dem Pflanz-eine-Blume-Tag, sind die Automaten wieder gefüllt und warten auf kleine und große Garten- und Balkonbesitzer/innen in Siedlinghausen und Umgebung. Dabei kann die Kapsel inklusive Saatgut mit nach Hause genommen werden und bei Gelegenheit ohne Saatgut in den Rückgabe-Recycling-Briefkasten zurückgegeben werden.

Der Aktionstag mit Ursprung in den USA gilt auch in Deutschland als Aufruf, um seinen Garten oder Balkon aufblühen zu lassen. „Aus Sicht der Bienen ist natürlich jeder Tag ein Pflanz-eine-Blume-Tag”, betont Christian Bourgeois vom Bildungsprojekt Bienenretter. Dennoch sei dieser Tag ein guter Anlass, um den nächstgelegenen Bienenautomaten aufzusuchen. „Mit jedem weiteren Automaten wird der Zugang zu bienenfreundlichem Saatgut erleichtert und Aufmerksamkeit für den Nahrungs- und Nistplatzmangel der Wildbienen geschaffen“, so der Bienenretter.

Das eigene Mehrwegsystem mit Pfand-Box für die leeren Kapseln appelliert zudem an das Umweltbewusstsein. „In unserem Automaten bieten wir zwei Blühmischungen an, die für Garten und Balkon geeignet sind“, so die Leiterrunde der Kolpingjugend.

Weitere Infos: bienenautomat.de, bienenretter.com/bienenautomat

