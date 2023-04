Winterberg: So lernen Senioren Sicherheit im Straßenverkehr

Winterberg. Der Seniorenbeirat der Stadt Winterberg lädt zum Mobilitätstag. Das Motto lautet: Mobil und sicher älter werden. Es gibt wichtige Tipps:

„Mobil und sicher älter werden“ lautet das Motto des diesjährigen Mobilitätstages des Seniorenbeirats der Stadt Winterberg. Mit dem Eintritt in den Ruhestand beginne für viele Menschen ein neuer Lebensabschnitt. Sie haben jetzt mehr Zeit für Familie, Freunde und Freizeitaktivitäten. „Dafür will und muss man mobil sein“, teilt der 1. Vorsitzende des Seniorenbeirats, Walter Hoffmann, mit. Denn viele Seniorinnen und Senioren würden sich jünger fühlen, als sie eigentlich sind. Für die Gesundheit, für die aktive Teilhabe am Leben und für die gesamte Lebensqualität sei deshalb die Mobilität existenziell.

Walter Hoffmann ist Vorsitzender des Seniorenbeirates in Winterberg. Foto: Kevin Kretzler / WP

Lesen Sie auch: Rückenschmerzen verursachen im HSK über 70.000 Ausfalltage

Geistige Fitness verändert sich

Die körperliche und geistige Fitness verändere sich. Das könne auch die sichere Verkehrsteilnahme beeinträchtigen. Deshalb fordert Hoffmann die Senioren auf: „Besuchen Sie uns an unserem Informations- und Aktionstag!“ Dort könne man beispielsweise seine Fähigkeiten auf dem Fahrrad bei einem Seh- und Reaktionstest, erfahren. Außerdem erhalte man Tipps, wie man kritische Situationen im Straßenverkehr vermeidet. Zudem wird es ein Angebot geben, bei dem man seinen Rollator auf seine Verkehrstüchtigkeit überprüfen lassen kann. Insgesamt ist das Angebot breitgefächert. Die Themen und Angebote im Überblick: Der Caritasverband Brilon und die „Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung“ (EUTB) werden am Beratungsbus „CariMobil“ zum Thema „Mobil und Barrierefrei“ informieren. Außerdem haben sie ein offenes Ohr für alle altersrelevanten Fragen, zum Beispiel zum Thema Alltagsbegleitung. Rat und Hilfestellung bietet die EUTB ebenfalls für Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige.

Ergänzend informiert das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe NRW am „CariMobil“ über das professionelle Hilfsangebot von Selbsthilfegruppen für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige. Auch das Kompetenzteam Selbsthilfe Hochsauerland (KSH) klärt an einem Stand über das vielfältige Hilfsangebot von Selbsthilfegruppen und Gesprächskreisen im Hochsauerlandkreis auf, um so den Zugang zur Selbsthilfe für viele Menschen einfacher zu machen.

Lesen Sie auch: Sauerland erwartet bisher wärmsten Tag - dann wieder Schnee

Sicherheit auf dem Fahrrad testen

Wer seine Sicherheit auf dem Fahrrad testen möchte, kann dies zusammen mit der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis tun. Sie prüft mitgebrachte Fahrräder auf Verkehrssicherheit und gibt Tipps zum sicheren Fahren. Zusätzlich dazu haben alle E-Bike-Fahrer und -Anfänger am Stand von UPPU-Biketours die Möglichkeit, sich um 12, 14 und 16 Uhr rund um das Thema E-Bikes beraten zu lassen und eine BasicFahrtechnik-Schulung für Anfänger zu machen, in der beispielsweise sicheres Anfahren und Bremsen geübt wird.

Der Regionalverkehr Ruhr-Lippe reist am Mobilitätstag mit einem Linienbus an, an dem das Ein- und Aussteigen mit dem Rollator sowie das richtige Befestigen des Rollators im Bus geübt werden kann. Zusätzlich informieren sie über Tickets und Tarife für Senioren und Seniorinnen. Am Info-Mobil der Landesverkehrswacht NRW werden Seh- und Reaktionstests durchgeführt. Außerdem gibt es Informationen zu der Verkehrssicherheit. Zusätzlich zu ausliegendem Infomaterial zu verschiedensten Verkehrssicherheitsthemen werden auf einem Bildschirm passende Filme gezeigt. Rund um das Thema Rollatoren berät am Mobilitätstag das MCS Sanitätshaus Winterberg. Hier werden aktuelle Modelle vorgestellt und „kleine“ Reparaturen an Rollatoren vor Ort durchgeführt sowie Rabatt-Gutscheine verteilt. Des Weiteren werden Hilfsmittel zur Steigerung der Mobilität im Alltag wie Kniebandagen, Rückenbandagen, Knieorthesen und Osteoporose-Orthesen gezeigt.

Lesen Sie auch: Mario Rabanus designt Möbel - mit einem besonderen Feature

Menschen mit Seheinschränkungen, Blindheit oder drohendem Sehverlust werden am „Blickpunkt Augen-Bus“ des Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen e.V. beraten und können verschiedene Hilfsmittel testen. Fragen beantwortet das Team des „Blickpunkt-Auge-Bus“ gerne.

In der Mittagszeit wird es außerdem ordentlich was auf die Gabel geben. Etwa eine Bratwurst genießen oder eine frische Waffel mit einer Tasse Kaffee. Die unterschiedlichen Teilnehmer stehen am Mobilitätstag von 11 bis 17 Uhr auf dem Winterberger Marktplatz bereit und zeigen, wie sichere Mobilität im Alter aussieht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon