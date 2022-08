Dirt Masters- Wilde Partytruppe verärgert Anwohner

Chaostage in Winterberg: Eine Anwohnerin am Waltenberg gegenüber der Eisdiele drehte diese Videos in der Nacht von Freitag auf Samstag. Am Rande des Dirt-Masters Festivals hatten hunderte Besucher des Festivals in der Innenstadt am Wochenende für jede Menge Lärm gesorgt. Viele Bürger reagieren sauer und genervt.