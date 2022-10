Winterberg: So wichtig ist das Pflegekolleg für Jugendliche

Bürgermeister Michael Beckmann besuchte das neue Pflegekolleg in der Trägerschaft des St. Franziskus-Hospitals. insgesamt 17 angehende neue Pflegekräfte, davon sieben aus Indien, streben im ersten Kurs ihre staatlich anerkannte Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann im neuen Pflegekolleg an.

Winterberg. Das Pflegekolleg in Winterberg ist Anlaufstelle für Auszubildende und Unternehmen. Wieso gerade junge Menschen von dem Angebot profitieren können

Deutschlandweit besteht aktuell ein großer Mangel an Personen, die beruflich kranke, behinderte und alte Menschen in den Pflegeheimen und Krankenhäusern pflegen und betreuen. Und der Fachkräftemangel wird sich in den nächsten Jahren verschärfen, da die Baby-Boomer-Generation langsam das Rentenalter erreicht. Das St. Franziskus-Hospital in Winterbergmöchte langfristig etwas gegen den Nachwuchsmangel tun und hat – wie berichtet – das Pflegekolleg im Schulungsraum im Oversum offiziell eröffnet.

Pflegekolleg in Winterberg soll zentrale Anlaufstelle für Ausbildung sein

Das Pflegekolleg soll jungen Menschen eine hochwertige und idealerweise nahe am Wohnort gelegene Ausbildung in dem Berufsbild ermöglichen. Dafür gibt es Kooperationen mit lokalen stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, die gemeinsam ein Netzwerk bilden sollen, um so einerseits die Auszubildenden und andererseits die Einrichtungen profitieren zu lassen. Das Pflegekolleg soll als zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle für die praktischen und theoretischen Teile der Ausbildung fungieren. „Der Beruf ist mit der Zeit moderner und auch durch die Umsetzung zur Digitalisierung ansprechender für junge Leute geworden. Ich bezeichne das Berufsbild weiterhin als attraktiv insbesondere auch deshalb, weil die pflegerische Tätigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt“, hatte Dennis Figlus, Geschäftsführer des Krankenhauses in Winterberg, vor knapp einem Jahr zur WP über die Planungen gesagt.

Bürgermeister Michael Beckmann besucht das Pflegekolleg in Winterberg

Jetzt besuchte Bürgermeister Michael Beckmann das neue Pflegekolleg in der Trägerschaft des St. Franziskus-Hospitals. Insgesamt 17 angehende neue Pflegekräfte, davon sieben aus Indien, streben im ersten Kurs ihre staatlich anerkannte Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann im neuen Pflegekolleg an.

Wichtiges und neues Angebot für die Stadt Winterberg

„Mit dem Pflegekolleg ist ein wichtiges, neues Angebot in Winterberg entstanden. Junge Menschen aus unserer Region bekommen so eine weitere berufliche Perspektive. Ich danke den Verantwortlichen des St. Franziskus-Hospitals in Winterberg, dass das Krankenhaus aktiv gegen den Pflegefachkräftemangel arbeitet und so auch neue Perspektiven für unsere ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen eröffnet. Das Beste Mittel gegen den Fachkräftemangel ist, selbst die Fachkräfte von morgen auszubilden“, so Bürgermeister Michael Beckmann. Im Pflegekolleg in Winterberg werden sowohl Pflegekräfte für das Krankenhaus als auch für andere Gesundheitsdienstleister ausgebildet. Die Absolventen des Pflegekollegs haben ab sofort die Möglichkeit, neben Ihrer fachlichen Ausbildung auch die Praxisphasen in einer Einrichtung vor Ort zu erleben. Kooperationspartner, haben die Chance, Personal während der Einsatzphasen zu erleben und anschließend dauerhaft für das Unternehmen zu gewinnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon