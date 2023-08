Winterberg sorgt für Höhepunkte bei der Deutschland-Tour

Das Dach der Deutschlandtour 2023 ist in Winterberg. Die Tour macht hier am 25. August halt. Was für Fans und Besucher vor Ort wichtig ist.

Winterberg. Das Sauerland wird am Freitag, 25. August, zum Gastgeber für Deutschlands wichtigstes Radrennen. In Winterberg fahren die weltbesten Radsport-Profis um den Tagessieg und passieren den höchsten Punkt der diesjährigen Deutschland Tour. Geplant ist ein Tag, bei denen das Rad im Mittelpunkt steht – beim Zuschauen und beim Mitmachen.

Die längste Etappe der Deutschland Tour 2023 wird zu großen Teilen vom Sauerland geprägt und feiert ihr großes Finale in Winterberg. Mit dem für die Region typisch welligem Gelände passieren die Topstars unter anderem Marsberg, Brilon und Eslohe. In Altastenberg wird der höchstgelegene Ort der diesjährigen Deutschland Tour durchfahren.

Hinauf bis zum Teufelslappen

Die letzten 20 Kilometer des Tages führen rund um Winterberg, in das Orketal und vorbei an der Wintersport-Arena Sauerland. Auf der Hochsauerland Höhenstraße wird bis zum Teufelslappen geklettert, bevor der Tagessieger gegen 16.50 Uhr Am Waltenberg bejubelt wird.

Hier beginnt der Radsport-Tag bereits um 12 Uhr mit der Expo Tour. Eine große Ausstellung mit vielen Ständen zum Mitmachen, Genießen und Informieren erwartet die Besucher auf dem Veranstaltungsgelände rund um den Zielstrich.

Um 13 Uhr startet hier auch die TK Ride Tour. Die Ausfahrt zum Mitfahren ist komplett kostenlos. Alle sind bei dieser besonderen Tour willkommen, egal mit welchem Fahrrad. Wer mitfahren möchte, meldet sich zuvor online auf ride.deutschland-tour.com an und bringt das eigene Fahrrad und natürlich einen Helm mit. Es wartet eine Runde von elf Kilometern auf die Hobby-Radler, die schließlich auf der Zielgeraden der Profis zu Ende geht.

Streckenkarte der Deutschlandtour in Winterberg. Foto: Veranstalter

Nachdem die TK Ride Tour wieder in Winterberg angekommen ist, übernehmen die Kleinsten das Zielgebiet. Um 15.10 Uhr findet die Bike-Parade der „kinder Joy of Moving mini tour“ für Kids zwischen sechs und zwölf Jahren statt.

40 Minuten später startet dann das Laufradrennen, bei dem die Jüngsten zwischen zwei und fünf Jahren auf der Zielgeraden ganz im Mittelpunkt stehen. Die Teilnahme ist kostenlos und die Teilnehmerzahl begrenzt. Hierfür erfolgt die Anmeldung auf kinderjoyofmoving.de.

Nachdem die Profis die Nacht im Sauerland verbracht haben, beginnt der nächste Tag gegen 12 Uhr auf dem Neheimer Markt. Dann präsentieren sich die Mannschaften den Fans – ein Pflichttermin für Selfie und Autogrammjäger. Um 13.35 Uhr starten sie in das Deutschland Tour-Wochenende. Es steht eine Etappe voller Herausforderungen an, die von Arnsberg aus komplett durch NRW bis nach Essen verläuft.

Bereits jetzt können Fans ihren Besuch der Deutschland Tour perfekt planen. Auf www.deutschlandtour.com stehen die Detailkarten, Zeitpläne und GPS-Dateien zum Download bereit.

Live-Übertragung

Fans, die es nicht an die Strecke schaffen, können die Etappen am Freitag ab 15.10 Uhr im ZDF und am Samstag ab 16 Uhr in der ARD live verfolgen sowie bei GCN ab 15.05 Uhr live streamen.

