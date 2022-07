Winterberg: Sparkassen-Open-Air-Festival feiert Auftakt

Winterberg. Mit der Band „Partyinferno“ feierte das Sparkassen-Open-Air-Festival in Winterberg seinen erfolgreichen Auftakt. Wie der Abend gelaufen ist.

„Großartig“, „Klasse“, „Fantastisch!“ – Mit Superlativen wurde nicht gespart am vergangenen Mittwoch im Aktiv- und Vitalpark Winterberg. „Partyinferno“ war angesagt und die gleichnamige Band hielt beim Auftakt des „Sparkassen-Open-Air-Festivals“ im Aktiv- und Vitalpark Winterberg, was ihr Name verspricht.

+++ Lesen Sie auch: Lufthansa-Streik: So sieht es am Flughafen Paderborn aus +++

Und nicht nur das, auch das Wetter spielte trotz einiger Wolken am Himmel perfekt bis zum großen Finale mit. Rund 500 Gäste ließen sich diese Kombination aus guter Musik, leckeren Getränken und angenehmen Temperaturen nicht entgehen. Sie feierten, sangen und tanzten. Ein Abend zum Wohlfühlen in toller Atmosphäre mit passender Beleuchtung im neugestalteten Aktiv- und Vitalpark an der Musikmuschel.

Vorfreude auf das nächste Konzert

„Es war wirklich ein richtig erfolgreicher Auftakt. Wir sind begeistert und freuen uns schon jetzt auf das Konzert am kommenden Mittwoch mit der Band „Mutants of Banana Street“, freuen sich Stadtmarketing-Projektmanagerin Nicole Müller und Bürgermeister Michael Beckmann über den gelungenen Auftakt. Das nächste Konzert beginnt um 19 Uhr. Einlass ist bereits um 18 Uhr.

+++ Auch interessant: Joachim Schulz macht als „JoSch“ in Antfeld Kunst aus Beton +++

„Besonders gefreut hat uns neben der Performance der Band, dass unser nachhaltiges Catering-Konzept mit Konzert-Glas sowie Bändchen und Wertmarken sehr gut angenommen worden ist. Wer möchte, kann das Bändchen oder Glas am Mittwoch wieder mitbringen“, so die Stadtmarketing-Projektmanagerin Nicole Müller .

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon