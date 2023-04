Winterberg: Spektakuläre Show über den Rothaarsteig

Fotograf Klaus-Peter Kappest stellt am 19. April den "Rothaarsteig" in seinem Multivisions-Vortrag vor.

Winterberg. Reisefotograf Peter Kappest präsentiert in Winterberg seine Multivisions-Show zum Rothaarsteig erklärt. Das ist spektakulär:

Er ist ein Meister seines Fachs und liebt außergewöhnliche Perspektiven: Reisefotograf Klaus-Peter Kappest aus Hilchenbach präsentiert auf Einladung der Winterberg Touristik und Wirtschaft (WTW) sowie des Seniorenbeirats Winterberg am Mittwoch, 19. April um 15 Uhr in der Stadthalle Winterberg im Oversum seine Multivision „Rothaarsteig – Der Weg der Sinne“. 220 Kilometer Wanderweg zwischen Dillenburg und Brilon werden in Bild und Ton lebendig.

Garantiert unmanipuliert

Garantiert unmanipulierte Originalbilder zeigen, wie schön das Rothaargebirge und seine angrenzenden Bergrücken wirklich sind. Musik und Originaltonaufnahmen runden den Livevortrag ab, der von der Leica Camera AG mit dem Prädikat Leicavision ausgezeichnet wurde. Wer Freude an überwältigenden Bildern hat, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen. Der Eintritt kostet fünf Euro. Für jede verkaufte Eintrittskarte wird die WTW gemeinsam mit der Krombacher Brauerei jeweils zwei Bäume im Rahmen der Aktion „Heute für Morgen pflanzen“ in die Erde setzen. Für jede verkaufte Eintrittskarte werden zwei Bäume gepflanzt.

„Wir freuen uns sehr, dass der bekannte Reisefotograf Klaus-Peter Kappest unserer Einladung gefolgt ist und uns den Rothaarsteig, der ja auch unser Wander-Angebot in der Ferienwelt Winterberg mit Hallenberg maßgeblich bereichert, auf seine außergewöhnliche Art und Weise vorstellt“, sagt Marius Tampier, Eventmanager der Winterberg Touristik und Wirtschaft. Der Vortrag mache Lust darauf, selbst wieder die Wanderschuhe zu schnüren und die beeindruckende Landschaft rund um den Weg der Sinne zu genießen. Mit Blick auf die Unterstützung der Baumpflanz-Aktion lohne sich der Besuch des Vortrags gleich doppelt.

Ein wichtiges Zeichen setzen

„Wir möchten mit dem Projekt „Heute für Morgen pflanzen“ ein wichtiges Zeichen setzen für einen nachhaltigen Tourismus, aber auch aktiv den Umweltschutz unterstützen und dem Klimawandel begegnen. Dafür möchten wir in den kommenden Jahren insgesamt mindestens 20.000 Bäume auf geeigneten Flächen im Stadtgebiet Winterberg pflanzen. Wir sind in Altastenberg bereits erfolgreiche gestartet und wollen die Aktion nun auf weiteren Flächen fortsetzen“, so Marius Tampier.

Weitere Infos zur Aktion finden Interessierte im Internet unter www.winterberg-baumpate.de. Das Rothaargebirge bildet zusammen mit den angrenzenden Bergrücken einen der längsten zusammenhängenden Höhenzüge Deutschlands. Seine Ausläufer verbinden Nordrhein-Westfalen mit Hessen und berühren historisch und kulturell so unterschiedliche Regionen wie Sauerland, Siegerland und Wittgenstein sowie den Westerwald und das Lahn-Dill-Bergland. Dieses Wandergebiet erschließt der Rothaarsteig.

Weg der Sinne

Seine Planer haben ihm den Beinamen „Weg der Sinne“ gegeben, weil er bewusst so angelegt worden ist, dass er nicht nur eine Wanderstrecke durch eine attraktive Landschaft darstellt, sondern dem Wanderer abwechslungsreiche Eindrücke für alle Sinne bietet. Vor allem auch junge Leute, die das „kleine Outdoor-Abenteuer“ vor der eigenen Haustür suchen, kommen hier auf ihre Kosten. Zwischen Anekdoten und Kuriositäten aus seiner Heimat zeigt Klaus-Peter Kappest in zwei Stunden Live-Multivision, wo man heute in Deutschland noch Urwaldatmosphäre schnuppern kann.

Besonders rund um Winterberg steche der Rothaarsteig gegenüber anderen Regionen hervor, berichtet Kappest gegenüber der WP. „Die Markierungen der Wege sind hier wirklich gut und deutlich besser als in vielen anderen Regionen“, sagt er. Wanderer würden außerdem die „schönen, gemütlichen Ortschaften und das dichte Netz an Gastronomie schätzen. Darüber will Kappest informieren, sich aber auch den Fragen des Publikums stellen. „Ich freue mich schon auf die Veranstaltung. Ich war zwar schon oft im Winterberg aber diesmal bin ich das erste Mal im Oversum“, sagt er.

