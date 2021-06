Winterberg: St.-Franziskus-Hospital beendet Besuchsverbot

Winterberg. Das Krankenhaus in Winterberg beendet wegen sinkender Inzidenz das Corona-Besuchsverbot. Wann es soweit ist und was Besucher beachten müssen:

Im St.-Franziskus-Hospital Winterberg gelten ab Freitag, 4. Juni, neue Besuchsregelungen. Angesichts der niedrigen Inzidenzzahlen im HSK hat die Geschäftsführung in Abstimmung mit den Ärzten und der Pflegedienstleitung entschieden, dass das seit Monaten geltende Besuchsverbot für Patienten aufgehoben wird.

Ab 4. Juni können Patienten im Krankenhaus Winterberg pro Tag jeweils einen Besucher für eine Stunde empfangen. „Wir gehen davon aus, dass wir mit dieser 1-1-1-Regelung wieder ein Stück weit zur Normalität zurückkehren“, sagt der designierte Geschäftsführer Dennis Figlus. „Sofern die Inzidenzen in den kommenden vier Wochen stabil bleiben bzw. noch weiter sinken, kann ich mir durchaus vorstellen, diese eingeschränkte Besuchsregelung ganz aufzuheben. Doch das ist noch Zukunftsmusik.“ Zunächst gehe es darum, den Besuchsverkehr eingeschränkt wieder zu ermöglichen.

Patientenbesuche sind ab Freitag von 9 bis 18 Uhr wieder möglich. Folgende Voraussetzungen sind für einen Patientenbesuch notwendig: Nachweis einer vollständigen Impfung (die zweite Impfung muss 14 Tage vor dem Besuchstermin erfolgt sein) oder Nachweis einer stattgefundenen Covid-19-Infektion mittels PCR-Test (älter als 28 Tage) und schriftlicher Anordnung einer Quarantäne durch das Gesundheitsamt oder negativer SARS-CoV-2 Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Dennis Figlus: „Mit Blick auf die Gesundheit unserer Patienten und unserer Mitarbeitenden können wir Besuchern mit erkältungs- und grippeartigen Symptomen keinen Einlass gewähren. Für diese Maßnahme bitten wir um Verständnis.“

Hausinterne Hygieneregeln beachten

Die Besucher müssen am Eingang ein Formular ausfüllen und Angaben zu ihrer Person bzw. zum Gesundheitsstatus (Geimpft, Genesen, Getestet) machen. Anschließend erhalten sie einen kleinen Etikettenaufkleber, den sie gut sichtbar an ihrer Kleidung tragen müssen. Die Besucher müssen sich an die Abstands- und hausinternen Hygieneregeln halten. Beim Betreten der Klinik, auf der Station sowie beim Betreten und Verlassen des Krankenzimmers sollen die Hände desinfiziert werden. Das Tragen einer medizinischen oder FFP-2-Maske ist während des gesamten Klinikaufenthaltes verpflichtend. Mund und Nase müssen bedeckt sein.

Der Besuch von Patienten auf der Intensivstation ist von diesen neuen Regelungen ausgenommen. In diesem Bereich sind Patientenbesuche nur nach individueller Abstimmung mit dem zuständigen ärztlichen Personal möglich

