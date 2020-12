Winterberg: Stadt zufrieden mit Corona-Einsatzkonzept

Seit dem dritten Adventssamstag gilt in den Haupt-Einkaufszonen von Winterberg Maskenpflicht. Die Stadt prüft, ob sie die Regel auf andere Bereiche erweitert.

Winterberg. Der Strom der Tagestouristen von Rhein und Ruhr sei am Wochenende groß gewesen, die Corona-Regeln seien aber fast überall eingehalten worden.

Trotz Tauwetter und bedeckten Himmels war auch am dritten Adventswochenende die Lust auf einen Ausflug aufs Dach des Sauerlandes ungebrochen.

Noch lange nach Einbruch der Dunkelheit waren am Sonntag (14.12.) zahlreiche Autos mit auswärtigen Kennzeichen in der Stadt unterwegs, trotz geschlossener Restaurants und Hotels. In den sozialen Netzwerken machten Posts die Runde, die von kilometerlangen Fahrzeugschlangen aus Richtung Norden und vollen Parkplätzen berichteten.

Schon vor dem Wochenende hatte die Stadt angekündigt, die Einhaltung der Regeln verstärkt zu kontrollieren, da Tagesausflüge weiterhin erlaubt sind. Dafür seien am gesamten Wochenende verstärkt Ordnungsamt-Teams sowohl im Innenstadt-Bereich als auch in den Skigebieten und an beliebten touristischen Zielen wie dem Kahlen Asten im Einsatz gewesen.

Verstärkte Kontrollen

„Hinweis-Tafeln, Posts in den Sozialen Netzwerken und eine enge Absprache mit der Polizei rundeten das Einsatzkonzept ab“, so die Stadt am Montag.

Das Fazit des Ordnungsamtes falle durchweg positiv aus: Die Besucher hätten sich weitestgehend an die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung gehalten. Durch die Weitläufigkeit der Natur habe es kaum Verstöße gegen die Abstandsregeln gegeben und auch die zulässige Gruppengröße sei fast ausnahmslos eingehalten worden. Bei Verstößen hätten die Einsatzkräfte eingegriffen und Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten geschrieben – insbesondere beim Parken abseits der ausgewiesenen Parkflächen sowie beim verkehrsbehindernden Abstellen von Fahrzeugen.

Wegen der neuen Maskenpflicht im Innenstadtbereich an Wochenenden hätte die Teams des Ordnungsamts nur „ein paar freundliche Hinweise“ erteilen müssen. Man werde prüfen, ob eine Maskenpflicht auch an weiteren, stark frequentierten Plätzen im Stadtgebiet sinnvoll sei.

Wild entsorgter Müll bereitet Probleme

Die bisherige Strategie werde weitergeführt und optimiert, da die Stadt in den kommenden Wochen weiterhin mit einem hohen Aufkommen an Tagesgästen insbesondere aus dem Ruhrgebiet sowie aus dem Rheinland rechne. Dazu werde auch das Ordnungsamt personell verstärkt.

Ein Problem sei am Wochenende gewesen, dass manche Menschen Müll in der Natur oder an den Straßenrändern entsorgt hätten. Den Schaden müssten die städtischen Bauhofmitarbeiter nun beseitigen.