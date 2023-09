Winterberg: Sturz mit E-Bike – Rettungshubschrauber landet

Ein E-Bike-Fahrer musste nach einem Sturz in Winterberg mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden (Symbolbild).

Winterberg. Ein E-Bike-Fahrer verunglückt bei einer Ausfahrt in einem Waldstück bei Winterberg. Der 39-Jährige wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt kam es zu dem Unglück am Samstag. Der Radfahrer stürzte in einem Waldstück im Bereich des Brembergparkplatzes in Winterberg.

Der 39-Jährige aus Schöppingen kam aus ungeklärter Ursache mit seinem E-Bike zu Fall und verletzte sich schwer.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

